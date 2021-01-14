Позов України до Росії щодо Криму: ЄСПЛ дозволив розглядати справу по суті

Європейський суд із прав людини 14 січня оголосив рішення Великої палати у справі України проти Росії щодо Криму, згідно з яким визнав справу «частково прийнятною» і перейшов до розгляду по суті. Про це йдеться в пресрелізі, опублікованому на сайті ЄСПЛ.

Суд визнав доведеним такі факти порушень прав людини в окупованому Криму:

жорстоке поводження і незаконні затримання;

нав’язування російського громадянства жителям півострова;

переслідування і залякування релігійних лідерів, які не належать до РПЦ, проведення обшуків у церквах і мечетях, конфіскація їхньої власності;

припинення діяльності засобів масової інформації;

заборона проведення публічних зібрань і проявів підтримки, а також залякування і затримання організаторів демонстрацій;

примусове відчуження майна у цивільних осіб і приватних підприємств;

утиск української мови в школах і переслідування україномовних дітей у школі;

обмеження свободи пересування між Кримом і материковою Україною;

порушення щодо кримських татар.

При цьому суд вказав на низку тверджень, що не були доведені. Зокрема, про випадки вбивства мирних громадян, про затримання і залякування іноземних журналістів у 2014 році. Також наголошується, що уряд України не надав доказів щодо «націоналізації» майна українських військових.

Міністр юстиції Денис Малюська назвав рішення суду «перемогою».

«Рішення ЄСПЛ – потужний юридичний удар по міфології, яка використовується РФ у гібридній війні. Крим – це історія збройної агресії та грубих порушень прав людини, а не «референдуму» та «мирного волевиявлення»… ЄСПЛ підтвердив, що РФ мала ефективний контроль над Кримом ще з лютого 2014 року, а не з часу так званого «референдуму» – гарний юридичний факт, підтверджений судовим рішенням, який потім ми декому згадаємо», – написав Малюська у фейсбуці.

У Міністерстві юстиції Росії заявили, що в ході розгляду справи по суті, їхня правова позиція буде, «як і раніше, базуватися на встановлених міжнародним правом критеріях, договорах і практиці міжнародних трибуналів».

Раніше повідомлялося, що Київ очікує на позитивне рішення за позовом до ЄСПЛ «Україна проти Росії» про порушення прав людини в анексованому Криму.

На розгляді Європейського суду з прав людини перебувають також чотири тисячі позовів громадян, пов’язаних із подіями в анексованому Росією Криму і на Донбасі.

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