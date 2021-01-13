ОГП повідомив про справу проти заступника командувача Чорноморського флоту Росії

Прокурори Офісу генпрокурора почали кримінальне провадження проти заступника командувача Чорноморського флоту Росії за фактом підбурювання до вчинення державної зради, повідомила у середу пресслужба ОГП.

«За даними слідства, високопосадовець ЗС РФ у березні 2014 року умисно, з метою заподіяння шкоди обороноздатності та державній безпеці України, а також зміни меж території нашої держави, схиляв військовослужбовців Збройних сил України до вчинення державної зради. Погрожуючи застосуванням військовослужбовцями Збройних сил країни-окупанта фізичного насильства та зброї, він змушував декілька десятків українських військовослужбовців перейти на бік ворога в період збройного конфлікту», – йдеться в повідомленні.

За даними ОГП, встановлено також «додаткові факти» вчинення злочинів високопосадовцями Збройних сил Росії, які призвели до окупації Криму.

Інформації, про кого саме йдеться в ОГП не вказують.

Росія окупувала український півострів Крим у лютому-березні 2014 року, назвавши це «відновленням історичної справедливості». США, країни Євросоюзу, Україна та інші держави запровадили проти Москви санкції.