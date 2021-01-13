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13 січня 2021, Київ 19:49
Новини | Політика

ОГП повідомив про справу проти заступника командувача Чорноморського флоту Росії

Прокурори Офісу генпрокурора почали кримінальне провадження проти заступника командувача Чорноморського флоту Росії за фактом підбурювання до вчинення державної зради, повідомила у середу пресслужба ОГП.

«За даними слідства, високопосадовець ЗС РФ у березні 2014 року умисно, з метою заподіяння шкоди обороноздатності та державній безпеці України, а також зміни меж території нашої держави, схиляв військовослужбовців Збройних сил України до вчинення державної зради. Погрожуючи застосуванням військовослужбовцями Збройних сил країни-окупанта фізичного насильства та зброї, він змушував декілька десятків українських військовослужбовців перейти на бік ворога в період збройного конфлікту», – йдеться в повідомленні.

За даними ОГП, встановлено також «додаткові факти» вчинення злочинів високопосадовцями Збройних сил Росії, які призвели до окупації Криму.

Інформації, про кого саме йдеться в ОГП не вказують.

Росія окупувала український півострів Крим у лютому-березні 2014 року, назвавши це «відновленням історичної справедливості». США, країни Євросоюзу, Україна та інші держави запровадили проти Москви санкції.

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