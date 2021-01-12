Чубаров хоче «конкретних дій» від президента і депутатів у відповідь на черговий вирок кримським татарам у Росії

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликає керівництво України відреагувати на новий вирок кримським татарам, який 12 січня виніс суд у російському Ростові-на-Дону. Зокрема, він хоче почути від влади, які конкретні дії роблять для запобігання переслідуванням кримськотатарського народу з боку російської влади.

«Закликаємо президента України, Верховну Раду України й уряд України, а також лідерів політичних партій і громадських організацій України виступити з оприлюдненням конкретних дій, які вони пропонують у зв’язку з черговим посиленням репресій і переслідувань кримськотатарського народу з боку російських окупантів», – написав Чубаров у фейсбуці.

Він висловив підтримку від імені Меджлісу дружинам, дітям і батькам ув’язнених у Росії і в Криму кримських татар.

«Меджліс кримськотатарського народу буде і далі докладати зусиль, спрямованих на звільнення кримських політичних в’язнів із російських в’язниць і якнайшвидшу деокупацію Криму», – додав він.

Суд у Росії 12 січня призначив покарання у вигляді позбавлення волі в колонії суворого режиму кримським татарам – фігурантам так званої білогорської «справи Хізб ут-Тахрір». Так, Енвера Омерова засудили до 18 років, Айдера Джеппарова до 17 років, Різу Омерова – до 13 років ув’язнення. Засуджені свою провину не визнають.

Після рішення Південного окружного військового суду в російському Ростові-на-Дону десятки кримських татар вишикувалися біля будівлі суду в футболках із закликами припинити репресії.

Український омбудсмен Людмила Денисова засудила цей вирок кримчанам, а в МЗС України зажадали від Росії скасувати рішення суду і звільнити кримських татар.

У Прокуратурі АРК і Севастополя назвали вирок російського суду щодо кримських татар «черговою хвилею репресій».