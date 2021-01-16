Як в окупованому Криму нищиться російська історія? І чому на на півострові забули героїв Росії? Унікальне Братське кладовище у Севастополі в руїнах! Військовий некрополь розміром із три футбольних поля може перетворитися на купу каміння. Тут поховані російські адмірали 19-го століття – часів першої оборони Севастополя і воїни Другої світової війни. Але надгробні плити і пам’ятники сотень могил зруйнувалися настільки, що незрозуміло, хто під ними. Тут же похований Віктор Янукович молодший. Занедбані могили на Братському кладовищі мають історичну цінність, пояснює фахівець ЮНЕСКО. Реставрацію тут не проводили останні 110 років. Місцеві активісти просять врятувати «історію і славу Росії». Проєкт реставрації, який запропонував Сергій Тітлінов із російського Єкатеринбурга, місцеві активісти розкритикували. Чому Росії не потрібні герої минулого, і хто має дбати про меморіал?