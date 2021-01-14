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14 січня 2021, Київ 23:24
Політика

Санду, Додон і статус Криму. Як же президентам України і Молдови не знаходити спільну мову?

Президент України Володимир Зеленський і президент Молдови Майя Санду. Київ, 12 січня 2021 року
(Рубрика «Точка зору», спеціально для Крим.Реалії)

Під час свого візиту до української столиці новий президент Республіки Молдова Мая Санду визначила Україну як стратегічного партнера своєї країни. Саме це бачення і зумовило атмосферу візиту і домовленості про економічне співробітництво, і згоду глав обох країн про створення ради при президентах, покликаної обговорювати питання подальшого розвитку відносин України та Молдови. І це виглядає логічно: сусідні країни з протяжним кордоном, з прагненням до європейської інтеграції, з невирішеними проблемами відновлення територіальної цілісності. Як же президентам України і Молдови не знаходити спільну мову?

Президент України Володимир Зеленський і президент Молдови Майя Санду. Київ, 12 січня 2021 року
Президент України Володимир Зеленський і президент Молдови Майя Санду. Київ, 12 січня 2021 року

Але давайте згадаємо про те, що попередник Маї Санду Ігор Додон, який досі залишається впливовою політичною фігурою в країні та очолює проросійську партію соціалістів, взагалі жодного разу за весь час свого перебування на посаді президента Республіки Молдова не був у Києві і не зустрічався з жодним з українських президентів, які працювали під час його каденції – ні з Петром Порошенком, ні з Володимиром Зеленським. І якби Додон залишався молдавським президентом, якби він, а не Санду, переміг на нещодавніх виборах глави держави, то, думаю, не було б ні цього візиту, ні таких важливих для обох країн домовленостей.

Ігор Додон керувався, ймовірно, не державними інтересами країни, президентом якої був, а інтересами Володимира Путіна, з яким пов'язував своє політичне майбутнє

А в чому ж справа? А справа, впевнений, – у Кримові. Вірніше, в небажанні колишнього президента Молдови визнати територіальну цілісність сусідньої країни. Вперше заяву про російський Крим Додон зробив ще під час попередньої передвиборчої кампанії, в полеміці з одним із конкурентів, який наполягав на українському статусі анексованого півострова. Але і ставши президентом Молдови, Додон своєї думки не змінив, хоча в Києві йому дали чітко зрозуміти: спочатку Крим, а вже потім візити і домовленості.

Так Ігор Додон на кілька років заморозив українсько-молдовські відносини. Звичайно, певний розвиток був, просто співрозмовниками українського керівництва були голови урядів, та ж Мая Санду вперше відвідувала Київ саме на цій посаді. І все ж таки зрозуміло, що саме відсутність діалогу на рівні президентів – це свідома заморозка цілої низки принципових домовленостей.

Але Ігор Додон, схоже, свідомо йшов на цю заморозку. Йшов, тому що керувався, ймовірно, не державними інтересами країни, президентом якої був, а інтересами Володимира Путіна, з яким пов'язував своє політичне майбутнє. Тому що, думаю, хотів їздити з візитами не до Києва, не до Брюсселя, не в Бухарест – а до Москви. І частіше. І, до речі, після відставки теж до Москви і вирушив – у супроводі «свого» спікера парламенту. Тому що в Москві оцінили цю відданість колишнього молдавського президента російським, а не молдавським інтересам. Відданість, дивуюся, просто алогічну: ну як президент країни, частина території якої – так звана Придністровська Молдавська Республіка – є фактичним російським протекторатом і регулярно проводить «референдуми» про приєднання до Росії, може говорити про «російський» Крим? Ну як?

І саме тому повернення відносин України та Республіки Молдова в простір національних інтересів і логіки – це, впевнений, вже успіх.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії

Оригінал публікації – на сайті Крим.Реалії

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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    Віталій Портников

    Співпрацює з Радіо Свобода з 1991 року. Народився в 1967 році в Києві. Закінчив факультет журналістики МДУ. Працював парламентським кореспондентом «Молоді України», колумністом низки українських, російських, білоруських, польських, ізраїльських, латвійських газет та інтернет-видань. Також є засновником і ведучим телевізійної дискусійної програми «Політклуб», що виходить зараз в ефірі телеканалу «Еспресо». У російській редакції Радіо Свобода веде програму «Дороги до свободи», присвячену Україні після Майдану і пострадянському простору.

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