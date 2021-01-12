Зеленський заявив про ідею автомагістралі, якою можна буде дістатися з Києва до Кишинева за 5 годин

Президент України Володимир Зеленський заявив про ідею автомагістралі, якою можна буде дістатися з Києва до столиці Молдови Кишинева за п’ять годин.

«У нас є амбіційна ідея – будівництво сучасної магістралі, яка з’єднає Київ та Кишинів. Із цією метою ми обговорили будівництво прикордонно-мостового переходу через річку Дністер. Це скоротить подорож між столицями наших держав до п’яти годин», – сказав Зеленський під час спільного брифінгу з президенткою Молдови Маєю Санду, яка прибула до Києва.

За даними сервісу Google Maps, найшвидше з Києва до столиці Молдови можна дістатися дорогою через Білу Церкву, Умань та прикордонне місто Платонове Одеської області. Відстань становить 472 кілометри.