Президентка Молдови 12 січня прибуває до України

Президентка Молдови Мая Санду 12 січня прибуває до України з офіційним візитом.

Як повідомили напередодні в Офісі українського президента, Володимир Зеленський проведе зустріч із Маєю Санду, яка має початися об 11:00 і за результатами якої мають підписати двосторонні документи.

Після цього президенти виступлять із заявами. Заходи відбуватимуться без присутності журналістів, зважаючи на карантинні обмеження, попередили в Офісі президента.

В Управлінні державної охорони попередили про можливе обмеження руху в центрі Києва.

Візит до Києва буде першим закордонним візитом Маї Санду після її обрання президенткою.

15 листопада Мая Санду, колишня економістка Світового банку, яка виступає за тісніші відносини з Європейським союзом, перемогла в другому турі виборів президента Молдови. Санду набрала близько 57% голосів, а її опонент, проросійський чинний президент Ігор Додон – близько 43%.

Санду заявила, що вважає окупований Росією Крим українським і виступає за виведення російських військ з самопроголошеного Придністров’я.

Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба у листопаді повідомив, що МЗС працює над організацією візиту новообраної президентки Молдови Маї Санду до України. Пізніше стало відомо, що візит відбудеться 12 січня.