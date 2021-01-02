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02 січня 2021, Київ 14:29
Новини | Політика

Президентка Молдови приїде в Україну 12 січня – ОП

12 січня відбудеться офіційний візит до України новообраної президентки Маї Санду, який стане для неї першим із часу обрання, повідомив заступник керівника Офісу президента України, дипломатичний радник президента Ігор Жовква

Новообрана президентка Молдови Мая Санду приїде в Україну 12 січня, повідомив заступник керівника Офісу президента України, дипломатичний радник президента Ігор Жовква.

«Новий рік почнемо з перезавантаження двосторонніх відносин із Молдовою – 12 січня відбудеться офіційний візит до України новообраної президентки Маї Санду, який стане для неї першим із часу обрання», – написав Жовква в статті «Пріоритети України у зовнішній політиці в 2021 році», опублікованій у виданні ZN.UA.

Раніше про те, що Україна очікує на візит новообраної президентки Молдови Маї Санду в січні 2021 року, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який зустрівся з Санду в ході свого робочого візиту до Кишинева.

Мая Санду про переговори із Росією, корупцію у Молдові та проведення дострокових парламентських виборів (відео)
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Мая Санду про переговори із Росією, корупцію у Молдові та проведення дострокових парламентських виборів (відео)

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15 листопада Мая Санду, колишня економістка Світового банку, яка виступає за тісніші відносини з Європейським союзом, перемогла в другому турі виборів президента Молдови. Санду набрала близько 57% голосів, а її опонент, проросійський чинний президент Ігор Додон – близько 43%.

Санду заявила, що вважає окупований Росією Крим українським і виступає за виведення російських військ з самопроголошеного Придністров’я.

Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба у листопаді повідомив, що МЗС працює над організацією візиту новообраної президентки Молдови Маї Санду до України​.

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