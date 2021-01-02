Президентка Молдови приїде в Україну 12 січня – ОП

Новообрана президентка Молдови Мая Санду приїде в Україну 12 січня, повідомив заступник керівника Офісу президента України, дипломатичний радник президента Ігор Жовква.

«Новий рік почнемо з перезавантаження двосторонніх відносин із Молдовою – 12 січня відбудеться офіційний візит до України новообраної президентки Маї Санду, який стане для неї першим із часу обрання», – написав Жовква в статті «Пріоритети України у зовнішній політиці в 2021 році», опублікованій у виданні ZN.UA.

Раніше про те, що Україна очікує на візит новообраної президентки Молдови Маї Санду в січні 2021 року, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який зустрівся з Санду в ході свого робочого візиту до Кишинева.

15 листопада Мая Санду, колишня економістка Світового банку, яка виступає за тісніші відносини з Європейським союзом, перемогла в другому турі виборів президента Молдови. Санду набрала близько 57% голосів, а її опонент, проросійський чинний президент Ігор Додон – близько 43%.

Санду заявила, що вважає окупований Росією Крим українським і виступає за виведення російських військ з самопроголошеного Придністров’я.

Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба у листопаді повідомив, що МЗС працює над організацією візиту новообраної президентки Молдови Маї Санду до України​.