24 грудня Мая Санду вступила на посаду президентки Молдови. Вона склала присягу на урочистому засіданні парламенту та Конституційного суду в Кишиневі. Під час інавгураційної промови Санду звернулася до представників національних меншин українською, російською, гагаузькою та болгарською мовами – наголосивши, що не допустить порушення їхніх прав. Голова українського МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що очікує на візит новообраної президентки Молдови до України у січні 2021 року. (Відео Молдовської редакції Радіо Свобода).