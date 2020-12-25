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25 грудня 2020, Київ 16:12
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Інавгурація президентки Молдови Маї Санду (відео)

Інавгурація президентки Молдови Маї Санду (відео)
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Інавгурація президентки Молдови Маї Санду (відео)

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24 грудня Мая Санду вступила на посаду президентки Молдови. Вона склала присягу на урочистому засіданні парламенту та Конституційного суду в Кишиневі. Під час інавгураційної промови Санду звернулася до представників національних меншин українською, російською, гагаузькою та болгарською мовами – наголосивши, що не допустить порушення їхніх прав. Голова українського МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що очікує на візит новообраної президентки Молдови до України у січні 2021 року. (Відео Молдовської редакції Радіо Свобода).

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