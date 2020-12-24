Державною мовою на сайті президента Молдови стала румунська

Після інавгурації нового президента Молдови Маї Санду державну мову на офіційному сайті глави держави змінили з молдовської на румунську. Англійська та російська версії сайту не змінилися.

Молдовська і румунська мови дуже близькі. Парламент Молдови затвердив молдовську державною мовою і перевів її з кирилиці на латиницю в 1989 році. Саме ця мова, згідно з Конституцією країни, є державною.

У 2013 році Конституційний суд вирішив, що державною мовою є румунська. Вона ж записана в Декларації незалежності країни. До Конституції ці зміни не вносилися.

У жовтні 2017 року Конституційний суд країни схвалив поправки до Основного закону, згідно з якими назву державної мови має бути змінено з молдовської на румунську. Проросійський експрезидент Молдови Ігор Додон тоді розкритикував це рішення.

Незадовго до інавгурації Санду Додон підписав закон про повернення російській мові статусу мови міжнаціонального спілкування. У 2018 році конституційний суд Молдови визнав цю норму застарілою і скасував. Опозиція має намір оскаржити рішення Додона.

Мая Санду, крім молдовського, має румунське громадянство. Вона вступила на посаду президента Молдови 24 грудня, змінивши Додона.

У своїй інавгураційній промові Санду звернулася до національних меншин українською, гагаузькою, болгарською та російською мовами і заявила, що не допустить порушення їхніх прав. Нова президентка зазначила, що своїм головним завданням бачить боротьбу з корупцією. Санду виступає за європейську орієнтацію Молдови, мирне врегулювання конфлікту в Придністров’ї і виведення звідти російських військ.