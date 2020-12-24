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25 грудня 2020, Київ 01:02
Новини | Міжнародні

Державною мовою на сайті президента Молдови стала румунська

Мая Санду під час інавгурації на посаду президента Молдови, 24 грудня 2020 року

Після інавгурації нового президента Молдови Маї Санду державну мову на офіційному сайті глави держави змінили з молдовської на румунську. Англійська та російська версії сайту не змінилися.

Молдовська і румунська мови дуже близькі. Парламент Молдови затвердив молдовську державною мовою і перевів її з кирилиці на латиницю в 1989 році. Саме ця мова, згідно з Конституцією країни, є державною.

У 2013 році Конституційний суд вирішив, що державною мовою є румунська. Вона ж записана в Декларації незалежності країни. До Конституції ці зміни не вносилися.

У жовтні 2017 року Конституційний суд країни схвалив поправки до Основного закону, згідно з якими назву державної мови має бути змінено з молдовської на румунську. Проросійський експрезидент Молдови Ігор Додон тоді розкритикував це рішення.

Незадовго до інавгурації Санду Додон підписав закон про повернення російській мові статусу мови міжнаціонального спілкування. У 2018 році конституційний суд Молдови визнав цю норму застарілою і скасував. Опозиція має намір оскаржити рішення Додона.

Мая Санду, крім молдовського, має румунське громадянство. Вона вступила на посаду президента Молдови 24 грудня, змінивши Додона.

У своїй інавгураційній промові Санду звернулася до національних меншин українською, гагаузькою, болгарською та російською мовами і заявила, що не допустить порушення їхніх прав. Нова президентка зазначила, що своїм головним завданням бачить боротьбу з корупцією. Санду виступає за європейську орієнтацію Молдови, мирне врегулювання конфлікту в Придністров’ї і виведення звідти російських військ.

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