У Молдові парламент повернув офіційний статус російській мові

У Молдові парламент більшістю голосів визнав російську мову «мовою міжнаціонального спілкування»

Парламент, більшість в якому зберігають прихильники чинного президента Ігоря Додона, у середу ухвалив низку законопроєктів, які представники проєвропейської опозиції назвали «токсичними». Опозиційні парламентарі на засідання не прийшли на знак протесту.

Згідно з документом, який визначив статус російської мови, державні службовці повинні будуть надавати інформацію і відповідати на запити громадян російською мовою – якщо цього вимагатиме автор звернення. Російською мовою також повинні дублюватися інструкції до ліків, назви вироблених в країні товарів і послуг, таблички на державних установах. Державною мовою залишається «молдовська, що функціонує на основі латинської графіки», держслужбовці зобов’язані нею володіти.

Російська мова мала в Молдові статус мови міжнаціонального спілкування відповідно до закону, ухваленому ще в радянські часи, проте Конституційний суд раніше визнав цей закон застарілим.

Також парламент скасував закон про заборону ретрансляції на території Молдови низки програм російських телеканалів, відомий як закон про заборону російської пропаганди. Він був ухвалений у 2017 році, коли більшість в парламенті мали проєвропейські сили.

Прихильники обраного президента Молдови Маї Санду, які входять до парламентської опозиції, виступають за розпуск парламенту, який, як вони стверджують, зараз не відображає настроїв виборців. Однак спроби винести уряду вотум недовіри або якось інакше добитися розпуску парламенту успіхом не увінчалися.

Сайду за тиждень повинна вступити на посаду президента, і їй належить ділити владу з урядом, який сформували її опоненти.