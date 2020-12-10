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10 грудня 2020, Київ 21:34
Новини | Політика

Україна очікує на візит президентки Молдови Санду в січні – МЗС

У МЗС додали, що Мая Санду прийняла запрошення і зазначила, що візит до України буде її першою закордонною поїздкою на посаді президента

Україна очікує на візит новообраної президентки Молдови Маї Санду в січні 2021 року, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який зустрівся з Санду в ході свого робочого візиту до Кишинева.

«Радий зустрічі з обраною президенткою Молдови Маєю Санду. Очікую її візиту в Україну в січні 2021 року, щоб відкрити новий успішний розділ у відносинах між Україною і Молдовою в той час, як ми продовжуємо разом рухатися до членства в ЄС», – написав Кулеба у твіттері 10 грудня.

Як повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України, Дмитро Кулеба привітав Маю Санду із переконливою перемогою на президентських виборах і передав їй запрошення відвідати Україну з візитом від імені президента Володимира Зеленського.

У МЗС додали, що Мая Санду прийняла запрошення і зазначила, що візит до України буде її першою закордонною поїздкою на посаді президента.

15 листопада Мая Санду, колишня економістка Світового банку, яка виступає за тісніші відносини з Європейським союзом, перемогла в другому турі виборів президента Молдови. Санду набрала близько 57% голосів, а її опонент, проросійський чинний президент Ігор Додон – близько 43%.

Мая Санду про переговори із Росією, корупцію у Молдові та проведення дострокових парламентських виборів (відео)
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Мая Санду про переговори із Росією, корупцію у Молдові та проведення дострокових парламентських виборів (відео)

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Санду заявила, що вважає окупований Росією Крим українським і виступає за виведення російських військ з самопроголошеного Придністров’я.

Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба у листопаді повідомив, що МЗС працює над організацією візиту новообраної президентки Молдови Маї Санду до України​.

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