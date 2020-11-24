Із новою президенткою Молдови Україні треба вирішити питання, які «поросли мохом» – Кулеба

У відносинах України і Молдови залишається низка двосторонніх питань, які потребують уваги, зокрема з боку новообраної президентки Молдови Маї Санду, заявив у коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
«Президент Зеленський запросив Маю Санду відвідати Київ, до цього планується мій візит до Молдови, нам є про що поговорити. Це не лише Крим, це не лише Придністров’я. Це так само розвиток торгівлі між нашими країнами. Не будемо приховувати, це і вирішення тих проблемних питань, які є у наших двосторонніх відносинах, які вже «мохом поросли». Настав час їх вирішувати. І терпіти вже немає сенсу цю ситуацію», – сказав Дмитро Кулеба.
Він наголосив на важливості розвитку відносин між Україною і Молдовою у динамічному руслі «на користь обох країн і регіону загалом». Кулеба визнав, що за президента Ігоря Додона щодо питання Криму позиція Молдови була «неоднозначною».
«Обрання Маї Санду на посаду президента Молдови дозволяє нам перегорнути негативну сторінку у відносинах з цією сусідньою країною... Оскільки Мая Санду завжди чітко висловлювалась з приводу російської агресії і з приводу незаконної окупації Криму Російською Федерацією. Жодних перешкод для розгортання наповну взаємодії з новим керівництвом Молдови більше немає», – сказав очільник МЗС України.
Раніше Мая Санду заявила, що вважає окупований Росією Крим українським і виступає за виведення російських військ з самопроголошеного Придністров’я.
Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба нещодавно повідомив, що МЗС вже працює над організацією візиту новообраної президентки Молдови Маї Санду до України.
Мая Санду, колишня економістка Світового банку, яка виступає за тісніші відносини з Європейським союзом, перемогла в другому турі виборів президента Молдови. Санду набрала близько 57% голосів, а її опонент, проросійський чинний президент Ігор Додон – близько 43.
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