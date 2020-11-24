Із новою президенткою Молдови Україні треба вирішити питання, які «поросли мохом» – Кулеба

У відносинах України і Молдови залишається низка двосторонніх питань, які потребують уваги, зокрема з боку новообраної президентки Молдови Маї Санду, заявив у коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Президент Зеленський запросив Маю Санду відвідати Київ, до цього планується мій візит до Молдови, нам є про що поговорити. Це не лише Крим, це не лише Придністров’я. Це так само розвиток торгівлі між нашими країнами. Не будемо приховувати, це і вирішення тих проблемних питань, які є у наших двосторонніх відносинах, які вже «мохом поросли». Настав час їх вирішувати. І терпіти вже немає сенсу цю ситуацію», – сказав Дмитро Кулеба.

Він наголосив на важливості розвитку відносин між Україною і Молдовою у динамічному руслі «на користь обох країн і регіону загалом». Кулеба визнав, що за президента Ігоря Додона щодо питання Криму позиція Молдови була «неоднозначною».

«Обрання Маї Санду на посаду президента Молдови дозволяє нам перегорнути негативну сторінку у відносинах з цією сусідньою країною... Оскільки Мая Санду завжди чітко висловлювалась з приводу російської агресії і з приводу незаконної окупації Криму Російською Федерацією. Жодних перешкод для розгортання наповну взаємодії з новим керівництвом Молдови більше немає», – сказав очільник МЗС України.

Раніше Мая Санду заявила, що вважає окупований Росією Крим українським і виступає за виведення російських військ з самопроголошеного Придністров’я.

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба нещодавно повідомив, що МЗС вже працює над організацією візиту новообраної президентки Молдови Маї Санду до України​.

Мая Санду, колишня економістка Світового банку, яка виступає за тісніші відносини з Європейським союзом, перемогла в другому турі виборів президента Молдови. Санду набрала близько 57% голосів, а її опонент, проросійський чинний президент Ігор Додон – близько 43.