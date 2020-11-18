МЗС вже працює над організацією візиту Санду до України – Кулеба

Міністерство закордонних справ України вже працює над організацією візиту новообраної президентки Молдови Маї Санду до України, повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба.

«Президент України Володимир Зеленський запросив новообрану президентку Молдови Маю Санду відвідати Україну, і Міністерство закордонних справ України вже працює над організацією цього візиту», – сказав міністр в ефірі телеканалу «1+1», повідомила пресслужба МЗС у фейсбуці.

Він також додав, що перші дві телефонні розмови новообрана президентка Молдови провела з лідерами України й Румунії, «що саме по собі є знаковим».

Мая Санду, колишня економістка Світового банку, яка виступає за тісніші відносини з Європейським союзом, перемогла в другому турі виборів президента Молдови. Санду набрала близько 57% голосів, а її опонент, проросійський чинний президент Ігор Додон – близько 43.