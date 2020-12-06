У Молдові близько 20 тисяч людей вийшли підтримати обрану президентку

У столиці Молдови Кишиневі близько 20 тисяч людей вийшли на демонстрацію на підтримку обраної президентки країни, проєвропейської діячки Маї Санду, вимагаючи відставки уряду країни і дострокових парламентських виборів.

Демонстранти зібралися на площі перед будівлею парламенту, вигукуючи гасла на кшталт «Народ – це ми!» або, на адресу нинішніх парламентарів і урядовців, «У в’язницю!»

Мая Санду, на заклик якої й зібрався мітинг, виступаючи перед демонстрантами, теж повторила вимогу відставки уряду прем’єр-міністра Йона Кіку і позачергових виборів парламенту.

«Ігор Додон не має бажання визнавати поразку», – сказала вона про чинного президента, проросійського діяча, який програв їй боротьбу за переобрання.

«Тепер він хоче підпалити країну, спровокувати хаос, втягнути Молдову в міжнародну ізоляцію», – заявила вона.

Нинішній парламент, за словами Санду, намагається підірвати її здатність боротися з корупцією. «Нинішня більшість ухвалює закони, які позбавляють президента повноважень, так що ми не зможемо боротися з корупцією і злодіями», – сказала вона.

«Але ми будемо йти до кінця, доки не очистимо країну від корумпованих посадовців», – додала Санду.

Днями новостворена проросійська більшість у нинішньому складі парламенту Молдови ухвалила за день в обох читаннях закон, який виводить Службу інформації і безпеки, головну спецслужбу країни, з підпорядкування президентові і передає її під контроль парламенту. Цю більшість утворили проросійська лівопопулістська Партія соціалістів, що її до обрання президентом 2016 року очолював Додон, і так само проросійська Партія Шора, названа за прізвищем її лідера Ілана Шора. Додон уже заявив, що сподівається підписати цей закон, перш ніж його повноваження закінчаться пізніше цього місяця.

При цьому 2019 року з ініціативи соціалістів цю спецслужбу передали з-під контролю парламенту в підпорядкування Додонові.

Крім того, ця проросійська парламентська більшість ухвалила, тим часом у першому читанні, закон, що має надати російській мові в Молдові офіційний статус.

Росія і проросійські сили в Молдові висловлюють невдоволення низкою позицій Маї Санду, серед яких її вимога до Росії вивести всі свої війська з сепаратистського регіону Придністров’я.