Фотогалерея: як пройшли протести в Білорусі, Молдові та Вірменії у вихідні

8 Пашинян підписав мирну угоду з Азербайджаном 9 листопада. Бої в Нагірному Карабасі та прилеглих районах Азербайджану тривали шість тижнів, з обох сторін загинули тисячі військовослужбовців і мирних жителів. Згідно з угодою, Азербайджан повернув під свій контроль частину території колишньої Нагірно-Карабаської автономної області та сім окупованих раніше районів.



На фото: Люди тримають плакати зі зображенням прем’єр-міністра Вірменії Ніколи Пашиняна під час мітингу проти суперечливого мирного договору з Азербайджаном. Єреван, 5 грудня 2020 року