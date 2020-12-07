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07 грудня 2020, Київ 18:33
Фотогалереї
Фотогалерея: як пройшли протести в Білорусі, Молдові та Вірменії у вихідні
07 грудня 2020, 17:05
Радіо Свобода
Цими вихідними відбулися протести у Білорусі, Молдові та Вірменії. Як проходили мітинги у цих країнах – дивіться у фотогалереї Радіо Свобода.
1
У Білорусі 120-й день поспіль тривали акції протесту проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня і сваволі силовиків. Силові структури, зі свого боку, масово затримували демонстрантів. Правозахисний центр «Весна» повідомляє про понад 300 затриманих.
На фото: Демонстранти під час вмітингу в Мінську, 6 грудня 2020 року
2
За даними правозахисників, найбільше затримань було в столиці Мінську, а також у Бресті, Гродні, Смолевичах, Вітебську. Деяких учасників протесту вже відпустили. Серед затриманих є неповнолітні.
На фото: Поліція затримує чоловіка під час антиурядової акції в Мінську, Білорусь, 6 грудня 2020 року
3
Такі акції традиційно найчисельніші у неділю. Цього разу, вже третю неділю поспіль, протест, названий «Марш волі», відбувався в форматі «дворового маршу»: демонстранти влаштовували не одну велику акцію, а велике число місцевих. Це змушує силовиків розпорошувати свої сили.
На фото: Колона у Масюковщині, яку згодом розігнали силовики, Мінськ, 6 грудня 2020 року
4
У столиці Молдови Кишиневі близько 20 тисяч людей вийшли на демонстрацію на підтримку обраної президентки країни, проєвропейської діячки Маї Санду, вимагаючи відставки уряду країни і дострокових парламентських виборів.
На фото: Прихильники обраної президентки Молдови Маї Санду під час мітингу біля будинку Уряду в Кишиневі, 6 грудня 2020 року
5
Мая Санду, на заклик якої й зібрався мітинг, виступаючи перед демонстрантами, теж повторила вимогу відставки уряду прем’єр-міністра Йона Кіку і позачергових виборів парламенту.
На фото: Обрана президенка Молдови Майя Санду звертається до прихильників під час мітингу у центрі Кишинева, 6 грудня 2020 року
6
Росія і проросійські сили в Молдові висловлюють невдоволення низкою позицій Маї Санду, серед яких і її вимога до Росії вивести всі свої війська зі сепаратистського регіону Придністров’я.
На фото: Прихильники обраної президентки Молдови Маї Санду під час мітингу біля будинку Уряду в Кишиневі, Молдова, 6 грудня 2020 року
7
У столиці Вірменії Єревані 5 грудня тисячі протестувальників знову вимагали відставки прем’єр-міністра Нікола Пашиняна у зв’язку з підписанням у листопаді мирної угоди з Азербайджаном. Маніфестанти, які зібралися на площі Свободи, скандували «Нікол – зрадник» і «Вірменія без Нікола». Протестувальники розмахували прапорами Вірменії та не визнаної жодною країною світу Нагірно-Карабаської республіки.
8
Пашинян підписав мирну угоду з Азербайджаном 9 листопада. Бої в Нагірному Карабасі та прилеглих районах Азербайджану тривали шість тижнів, з обох сторін загинули тисячі військовослужбовців і мирних жителів. Згідно з угодою, Азербайджан повернув під свій контроль частину території колишньої Нагірно-Карабаської автономної області та сім окупованих раніше районів.
На фото: Люди тримають плакати зі зображенням прем’єр-міністра Вірменії Ніколи Пашиняна під час мітингу проти суперечливого мирного договору з Азербайджаном. Єреван, 5 грудня 2020 року
9
У зверненні до народу 12 листопада Нікол Пашинян визнав, що підписаний ним документ був поганим для Вірменії. Водночас він наголосив, що це був єдиний вибір, який забезпечив виживання Карабаху. Опозиція заявляє, що в разі відмови Пашиняна оголосити про відставку в усій країні будуть організовані акції громадянської непокори.
Фотогалерея: як пройшли протести в Білорусі, Молдові та Вірменії у вихідні
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