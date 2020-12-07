Білорусь: правозахисники оновлюють дані щодо затриманих під час недільних акцій протесту

У Білорусі під час недільних акцій протесту затримали понад 300 людей, повідомляє правозахисний центр «Весна». У списку організації 324 прізвища, і він оновлюється.

За даними правозахисників, найбільше затримань було в столиці Мінську, а також у Бресті, Гродні, Смолевичах, Вітебську. Деяких учасників протесту вже відпустили. Серед затриманих є неповнолітні.

У Білорусі напередодні продовжилися акції протесту. Їх назвали «Маршем волі», і вони проходили у форматі «дворового маршу»: демонстранти влаштовували не одну велику акцію, а велике число місцевих.

За інформацією Білоруської асоціації журналістів, в Гродні в неділю затримали і відвезли в міліцію кореспондентів БелаПАН Марину Харевич і Сергія Людкевича. Через кілька годин їх звільнили без складання протоколів.

Демонстранти виступають із єдиними вимогами: відставки Олександра Лукашенка, який називає себе переобраним президентом Білорусі, проведення нових чесних президентських виборів, звільнення всіх політичних в’язнів і притягнення до відповідальності винних у побиттях і катуваннях затриманих учасників протестів.

За час протестів, які тривають практично щодня з дня виборів 9 серпня, в Білорусі, за даними ООН, пройшли через затримання й арешти понад 27 тисяч людей. Активісти говорять про більш ніж 30 тисяч тих, хто був затриманий чи арештований. Серед них – 373 журналісти, принаймні 6 із них і нині перебувають за ґратами. Кілька людей унаслідок придушення протестів загинули.