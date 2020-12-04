Парламент Молдови позбавив обрану президентку контролю над розвідкою

Парламент Молдови, більшість у якому мають соціалісти, 3 грудня схвалив закон, яким позбавив обрану президентку Молдови Маю Санду контролю за Службою інформації і безпеки (СІБ). Згідно з рішенням, головна розвідувальна спецслужба країни переходить під парламентський контроль, а директора установи законодавчий орган буде призначати на п’ять років.

Вранці 3 грудня в центрі Кишинева пройшла акція протесту проти передачі СІБ під контроль парламенту. Учасники протесту скандували «Справедливість для людей», «Додон, йди».

Раніше обрана президентка Молдови Мая Санду звинуватила чинного голову держави Ігоря Додона в спробі узурпувати владу в країні і закликала громадян виходити на протест. Вона назвала «антидемократичним зловживанням» законопроєкт про виведення СІБ з-під підпорядкування президента.

СІБ Молдови підпорядковувалася президенту під наглядом парламенту. Депутати-соціалісти, що представляють більшість у парламенті країни, ініціювали законопроєкт, який дозволить вивести з підпорядкування президента Службу інформації і безпеки та Службу державної охорони.

Таким чином Партія соціалістів на чолі з Додоном планує зберегти контроль над цими ключовими відомствами після його відходу з посади голови держави.

Проєвропейська обрана президентка Молдови Мая Санду заявила, що мета Партії соціалістів – утримати в політичному полоні інститут, необхідний для боротьби з корупцією, що несе ризики для державної безпеки. «Ми опротестуємо ці зловживання в Конституційному суді і попросимо допомоги народу», – наголосила вона.

При цьому в червні минулого року соціалісти проголосували за передачу контролю над СІБ від парламенту до Додона – колишнього лідера партії.