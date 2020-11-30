Молдова: Санду запропонувала замінити миротворців Росії в Придністров'ї на спостерігачів від ОБСЄ. Кремль стурбований

Обрана президентка Молдови Майя Санду в інтерв’ю виданню РБК сказала, що потрібно вивести оперативну групу російських військ із її країни і перетворити російську миротворчу місію в місію цивільних спостерігачів, яка була би при ОБСЄ.

За словами Санду, на території Молдови присутні два типи російських військ – ОГРВ (оперативна група російських військ) і миротворча місія. Російська сторона каже, що ОГРВ охороняє склади боєприпасів, при цьому «немає ніяких двосторонніх домовленостей з приводу ОГРВ і з приводу складів озброєнь», – розповіла Мая Санду.

«ОГРВ перебуває на території нашої країни без узгодження з нашим урядом. Для нас є великою проблемою те, що там ці склади озброєнь. Це небезпечно. Це озброєння потрібно вивозити. І ОГРВ потрібно вивести. Молдовська сторона завжди це говорила, при всіх урядах, при всіх президентах», – сказала обрана лідерка Молдови.

Мая Санду повідомила, що стосовно миротворців є угода від 1992 року. За її словами, зараз немає загрози відновлення воєнних дій на території держави. «І ми вважаємо, що цю місію потрібно переналаштувати в місію цивільних спостерігачів, яка би була при ОБСЄ. Знову ж таки, ця позиція не нова. Це позиція, яку молдовська сторона просуває вже багато років», – сказала вона.

Обрана президентка Молдови не вважає, що питання Придністров’я неможливо вирішити. За її словами, всі ці роки «деякі люди роблять величезні гроші за рахунок цього конфлікту», заробляючи на схемах в енергетичному секторі і на контрабанді. Санду наголосила, що вирішення цього питання має бути «виключно мирним».

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що Мая Санду не обговорювала попередньо з Москвою свою пропозицію замінити російських миротворців в Придністров’ї на спостерігачів від ОБСЄ.

За його словами, діалог із чинним президентом Молдови Ігорем Додоном був «набагато конструктивнішим». «Ми розраховуємо на те, що цей конструктивізм триватиме, що в цьому плані буде певна спадкоємність і що ми будемо враховувати всі можливі негативні наслідки будь-яких різких кроків», – заявив Пєсков.

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Мая Санду перемогла на президентських виборах у Молдові у другому турі, який відбувся 15 листопада. Вона кандидатка від проєвропейської Партії дії і справедливості і виступає за європейську орієнтацію Молдови, в той же час вона наголошує, що не хоче псувати відносин із Москвою. Раніше в інтерв’ю Санду вже говорила, що формат вирішення питання щодо Придністров’я «повинен включати повне виведення російських військ із території Молдови».

Придністров’я – сепаратистський регіон Молдови, фактично непідконтрольний Кишиневу з 1992 року. За молдовськими законами територія на лівому березі Дністра з населенням близько пів мільйона людей це «автономне територіальне утворення з особливим правовим статусом». Росія вже більше ніж двадцять років тримає в Придністров’ї близько 1700 своїх військових. Частина з них входить до складу миротворчих сил. Також російські військові охороняють великі склади боєприпасів у селищі Колбасна.