Новообрана президентка Молдови хоче зустрітися із Зеленським після своєї інавгурації

Новообрана президентка Молдови Мая Санду хоче зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським упродовж двох тижнів після свої інавгурації.

«У перші два тижні після інавгурації ми організуємо візит до Кишинева президента Румунії Клауса Йоганніса. Також буде організована зустріч з президентом України Володимиром Зеленським», – сказала Санду.

15 листопада Мая Санду, колишня економістка Світового банку, яка виступає за тісніші відносини з Європейським союзом, перемогла в другому турі виборів президента Молдови. Санду набрала близько 57% голосів, а її опонент, проросійський чинний президент Ігор Додон – близько 43%.

Санду заявила, що вважає окупований Росією Крим українським і виступає за виведення російських військ з самопроголошеного Придністров’я.

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба нещодавно повідомив, що МЗС вже працює над організацією візиту новообраної президентки Молдови Маї Санду до України​.