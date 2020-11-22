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22 листопада 2020, Київ 12:16
Політика

Пароль – «Чий Крим?» Молдова за український Крим та дружбу з Росією

Фотоколаж

Розворот на 180°. Новообраний президент Республіки Молдова Мая Санду, після чотирьох років дипломатичної паузи розтопила лід між Києвом та Кишиневом.

16 листопада, з відривом у 14% Мая Санду виборола перемогу у попередника Ігоря Додона. Останні чотири роки президенти України та Молдови жодного разу не зустрічались через висловлювання останнього про Крим.

«Крим де факто російський. Тому потрібно говорити про це чесно, відкрито і немає чого тут боятися», – у 2016 році одразу після обрання президентом Молдови заявив російським журналістам Ігор Додон, президент Молдови (2016-2020).

Ігор Додон, президент Республіки Молдова (2016-2020)
Ігор Додон, президент Республіки Молдова (2016-2020)

На думку політолога і директора російського Центру розвитку регіональної політики Іллі Гращенкова, Ігорем Додоном керували меркантильні цілі.

«Ось цей пароль – «Чий Крим?», він спеціально був введений російськими елітами для того, щоб визначати хто з ними, хто ні. Те ж саме стосується і Додона, він номінально фіксував свою проросійськість. Він відкрито говорив, що він проросійський президент і «дайте» якусь допомогу», – сказав у коментарі Крим.Реалії директор російського Центру розвитку регіональної політики Ілля Гращенков.

Ілля Гращенков, директор російського Центру розвитку регіональної політики
Ілля Гращенков, директор російського Центру розвитку регіональної політики

Через відверту проросійську позицію, з колегами-президентами, окрім Олександра Лукашенка та Володимира Путіна, Ігор Додон фактично не зустрічався.

Ігор Додон та Володимир Путін на зустрічі в Сочі, Росія, 10 жовтня 2017 року
Ігор Додон та Володимир Путін на зустрічі в Сочі, Росія, 10 жовтня 2017 року

«Ігор Додон здійснив серйозний промах. Я вважаю, навмисно. Складно уявити, щоб це було випадковість. У нас, на нашій території, є аналогічний конфлікт. Ми знаємо, що таке сепаратистський регіон, знаємо ще з 1992 року. І коли ти і твоя країна страждають від подібного конфлікту, то виступати з подібними деклараціями – безвідповідально!», – заявив у коментарі молдовській службі Радіо Свобода член політради виборчого блоку «ACUM Platforma DA şi PAS» Ігор Гросу.

Ігор Гросу, член політради виборчого блоку «ACUM Platforma DA şi PAS»
Ігор Гросу, член політради виборчого блоку «ACUM Platforma DA şi PAS»

Мая Санду навчалась у Гарварді, була радником виконавчого директора Світового банку у Вашингтоні. У молдовській політиці з 2012 року. Її лозунги протилежні Додону, вона виступає за євроінтеграцію.

«Потрібно повернутися до збалансованої зовнішньої політики і повернутися в русло добрих відносин з Румунією, з Україною, з ЄС і США. І так, я просуваю інтеграцію Молдови в ЄС», – сказала у інтерв’ю телеканалу Euronews новообраний президент Республіки Молдова Мая Санду.

Минулого року, Мая Санду, кілька місяців очолювала уряд Молдови. І за цей час, на відміну від тодішнього президента Додона, офіційно їздила до Києва і зустрічалася з президентом Зеленським. А після перемоги на виборах виданню РБК заявила, що Крим – це Україна.

Мая Санду, новообраний президент Республіки Молдова
Мая Санду, новообраний президент Республіки Молдова

У передвиборчій гонитві у молдовських ЗМІ з’являлося багато фейків. Один з них – те, що Майя Санду лесбійка. Місцеві розслідувачі з’ясували, що частину з них запускали з Росії. За два тижні до виборів журналісти RISE Moldova спільно з Центр «Досье» опублікували гучне розслідування про російських кураторів молдовських політиків. Серед доказів – архіви генерала служби зовнішньої розвідки Росії Володимира Чернова, а також переписки і дзвінки Додона.

«Один з найбільших масивів даних – це архів Чернова. Архів Чернова – це документи одного з управлінь адміністрації президента Росії, яким керував саме Володимир Чернов, генерал служби зовнішньої розвідки Росії. Друге джерело – це мобільний телефон Додона. Мобільний телефон марки BlackBerry, яким Ігор Додон користувався до середини 2017 року», – розповів у коментарі Крим.Реалії редактор російськомовного відділу RISE Moldova Володимир Тхорік.

Володимир Тхорік, редактор російськомовного відділу RISE Moldova
Володимир Тхорік, редактор російськомовного відділу RISE Moldova

Журналісти з’ясували, що у Кремлі існує так званий «Молдавский отдел». У ньому, працюють чинні співробітники служби зовнішньої розвідки Росії. За своєю суттю – це куратори молдовських політиків, від депутатів місцевих рівнів до президента. У секретних переписках з Москвою, президент Додон, був під ніком, який він сам собі дав «Кремленович».

«Був випадок, який ми знайшли в архіві Чернова, що за кілька днів до міжнародної конференції в Мюнхені, Ігор Додон передавав до посольства Росії текст свого виступу. Молдовські експерти з безпеки розцінили цей крок, як нонсенс і неприйнятну поведінку для президента країни», – пояснив у коментарі Крим.Реалії редактор російськомовного відділу RISE Moldova Володимир Тхорік.

Володимир Чернов, генерал зовнішньої розвідки Росії
Володимир Чернов, генерал зовнішньої розвідки Росії

Також передвиборчу кампанію Додона вели вісім російських політтехнологів із Калінінграда. Мая Санду ж у подібних скандалах поміченою не була. Але, попри свою проєвропейсюку позицію, хоче зберегти добрі відносини з Росією.

«Пані Майя Санду вже зустрічалася з послом Росії. Будь-які спекуляції припинено й після того, як її привітав Путін і навіть патріарх Кирило. Я не вважаю, що Росія, особливо з її наявними проблемами, буде надто стурбована тим, що ми почнемо працювати тут над очищенням своєї судової системи, абощо. Тому що проєвропейськість – це не означає вступ до НАТО», – сказав у коментарі Крим.Реалії депутат парламенту Республіки Молдова від фракції ПДС Оазу Нантой.

Оазу Нантой, депутат парламенту Республіки Молдова від фракції ПДС
Оазу Нантой, депутат парламенту Республіки Молдова від фракції ПДС

Також новий президент говорить про національні інтереси у стосунках з Росією та об’єднання Молдови.

«Коли наш діалог буде заснований на національних інтересах ми станемо зрозумілими і передбачуваними партнерами. Необхідний серйозний і системний діалог щодо врегулювання придністровського конфлікту, за участі основних гравців», – говорила в одному з передвиборчих роликів обраний президент Республіки Молдова Мая Санду.

«Мая Санду, це політик який дуже швидко вчиться. Каже румунською, розмовляє і російською. Каже про необхідність об'єднати суспільство, оскільки воно дуже розколоте. Умовно кажучи, у нас є одна половина, яка дивиться на схід, а інша дивиться на захід», – оцінив політичні заяви, новообраного президента Молдови, виконавчий директор Гельсінської Асамблеї громадян (HCA) Олексій Тулбурі.

Олексій Тулбурі, виконавчий директор Гельсінської Асамблеї громадян (HCA)
Олексій Тулбурі, виконавчий директор Гельсінської Асамблеї громадян (HCA)

Через придністровський конфлікт, на території Молдови перебувають одразу два російські військові контингенти – Оперативна група російських військ РФ в Придністровському регіоні Республіки Молдова (колишня 14 Гвардійська армія ЗС СРСР та ЗС РФ)та Миротворча місія в Придністров’ї. І Мая Санду має намір прибрати росіян з молдовської території, при цьому все одно хотіла б зберегти дружні відносини з Москвою.

«Перебування цих військ відбувається всупереч Кишиневу та всупереч бажанню і позиції громадян республіки Молдова. Російська Федерація взяла на себе зобов'язання, ще в 1999 році на саміті ОБСЄ в Стамбулі, вивести ці війська. На жаль згодом цього не сталося. У тому, що стосується миротворців, то є наміри змінити миротворчу місію з військової на цивільну місію», – заявив у коментарі Крим.Реалії заступник голови парламенту Республіки Молдова Міхай Попшой.

Міхай Попшой, заступник голови парламенту Республіки Молдова
Міхай Попшой, заступник голови парламенту Республіки Молдова

«Які проблеми не існували б між Молдовою і Росією, між Україною і Росією, все одно мудрі політики цих країн повинні прагнути до нормальних міждержавних відносин. І я тут ніякого шпагату не бачу», – висловив свою точку зору виконавчий директор Гельсінської Асамблеї громадян (HCA) Олексій Тулбурі.

За словами заступника голови парламенту Республіки Молдова, попри відновлення українсько-молдовських відносин, піднімати питання Криму та Придністров'я в одному ключі поки навряд чи вийде. А от на Молдовську підтримку Україна все ж може розраховувати. Українська ж сторона також сподівається на перезавантаження відносин з Молдовою. Очікується, що один з перших візитів Майї Санду як президента буде до України, на початку наступного року.

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    Ігор Токар

    Журналіст телепроєкту «Крим.Реалії», створеного Радіо Свобода, з 2018 року. Також на Радіо Свобода протягом 2019 року був журналістом та телеведучим програми «Ньюзрум». Роботу на національних телеканалах розпочинав як регіональний стрінгер. Співпрацював з такими телеканалами: ICTV, «5-й канал», «Еспресо», «112 Україна», «24». Співзасновник громадської організації та веб-ресурсу «Центр медіарозслідувань «Прозоро». Автор документального фільму «Чміль». Закінчив факультет філології та журналістики Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

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