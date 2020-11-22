Пароль – «Чий Крим?» Молдова за український Крим та дружбу з Росією

Розворот на 180°. Новообраний президент Республіки Молдова Мая Санду, після чотирьох років дипломатичної паузи розтопила лід між Києвом та Кишиневом.

16 листопада, з відривом у 14% Мая Санду виборола перемогу у попередника Ігоря Додона. Останні чотири роки президенти України та Молдови жодного разу не зустрічались через висловлювання останнього про Крим.

«Крим де факто російський. Тому потрібно говорити про це чесно, відкрито і немає чого тут боятися», – у 2016 році одразу після обрання президентом Молдови заявив російським журналістам Ігор Додон, президент Молдови (2016-2020).

На думку політолога і директора російського Центру розвитку регіональної політики Іллі Гращенкова, Ігорем Додоном керували меркантильні цілі.

«Ось цей пароль – «Чий Крим?», він спеціально був введений російськими елітами для того, щоб визначати хто з ними, хто ні. Те ж саме стосується і Додона, він номінально фіксував свою проросійськість. Він відкрито говорив, що він проросійський президент і «дайте» якусь допомогу», – сказав у коментарі Крим.Реалії директор російського Центру розвитку регіональної політики Ілля Гращенков.

Через відверту проросійську позицію, з колегами-президентами, окрім Олександра Лукашенка та Володимира Путіна, Ігор Додон фактично не зустрічався.

«Ігор Додон здійснив серйозний промах. Я вважаю, навмисно. Складно уявити, щоб це було випадковість. У нас, на нашій території, є аналогічний конфлікт. Ми знаємо, що таке сепаратистський регіон, знаємо ще з 1992 року. І коли ти і твоя країна страждають від подібного конфлікту, то виступати з подібними деклараціями – безвідповідально!», – заявив у коментарі молдовській службі Радіо Свобода член політради виборчого блоку «ACUM Platforma DA şi PAS» Ігор Гросу.

Мая Санду навчалась у Гарварді, була радником виконавчого директора Світового банку у Вашингтоні. У молдовській політиці з 2012 року. Її лозунги протилежні Додону, вона виступає за євроінтеграцію.

«Потрібно повернутися до збалансованої зовнішньої політики і повернутися в русло добрих відносин з Румунією, з Україною, з ЄС і США. І так, я просуваю інтеграцію Молдови в ЄС», – сказала у інтерв’ю телеканалу Euronews новообраний президент Республіки Молдова Мая Санду.

Минулого року, Мая Санду, кілька місяців очолювала уряд Молдови. І за цей час, на відміну від тодішнього президента Додона, офіційно їздила до Києва і зустрічалася з президентом Зеленським. А після перемоги на виборах виданню РБК заявила , що Крим – це Україна.

У передвиборчій гонитві у молдовських ЗМІ з’являлося багато фейків. Один з них – те, що Майя Санду лесбійка . Місцеві розслідувачі з’ясували, що частину з них запускали з Росії. За два тижні до виборів журналісти RISE Moldova спільно з Центр «Досье» опублікували гучне розслідування про російських кураторів молдовських політиків. Серед доказів – архіви генерала служби зовнішньої розвідки Росії Володимира Чернова , а також переписки і дзвінки Додона.

«Один з найбільших масивів даних – це архів Чернова. Архів Чернова – це документи одного з управлінь адміністрації президента Росії, яким керував саме Володимир Чернов, генерал служби зовнішньої розвідки Росії. Друге джерело – це мобільний телефон Додона. Мобільний телефон марки BlackBerry, яким Ігор Додон користувався до середини 2017 року», – розповів у коментарі Крим.Реалії редактор російськомовного відділу RISE Moldova Володимир Тхорік.

Журналісти з’ясували, що у Кремлі існує так званий «Молдавский отдел» . У ньому, працюють чинні співробітники служби зовнішньої розвідки Росії. За своєю суттю – це куратори молдовських політиків , від депутатів місцевих рівнів до президента. У секретних переписках з Москвою, президент Додон, був під ніком, який він сам собі дав «Кремленович».

«Був випадок, який ми знайшли в архіві Чернова, що за кілька днів до міжнародної конференції в Мюнхені, Ігор Додон передавав до посольства Росії текст свого виступу. Молдовські експерти з безпеки розцінили цей крок, як нонсенс і неприйнятну поведінку для президента країни», – пояснив у коментарі Крим.Реалії редактор російськомовного відділу RISE Moldova Володимир Тхорік.

Також передвиборчу кампанію Додона вели вісім російських політтехнологів із Калінінграда. Мая Санду ж у подібних скандалах поміченою не була. Але, попри свою проєвропейсюку позицію, хоче зберегти добрі відносини з Росією.

«Пані Майя Санду вже зустрічалася з послом Росії. Будь-які спекуляції припинено й після того, як її привітав Путін і навіть патріарх Кирило. Я не вважаю, що Росія, особливо з її наявними проблемами, буде надто стурбована тим, що ми почнемо працювати тут над очищенням своєї судової системи, абощо. Тому що проєвропейськість – це не означає вступ до НАТО», – сказав у коментарі Крим.Реалії депутат парламенту Республіки Молдова від фракції ПДС Оазу Нантой.

Також новий президент говорить про національні інтереси у стосунках з Росією та об’єднання Молдови.

«Коли наш діалог буде заснований на національних інтересах ми станемо зрозумілими і передбачуваними партнерами. Необхідний серйозний і системний діалог щодо врегулювання придністровського конфлікту, за участі основних гравців», – говорила в одному з передвиборчих роликів обраний президент Республіки Молдова Мая Санду.

«Мая Санду, це політик який дуже швидко вчиться. Каже румунською, розмовляє і російською. Каже про необхідність об'єднати суспільство, оскільки воно дуже розколоте. Умовно кажучи, у нас є одна половина, яка дивиться на схід, а інша дивиться на захід», – оцінив політичні заяви, новообраного президента Молдови, виконавчий директор Гельсінської Асамблеї громадян (HCA) Олексій Тулбурі.

Через придністровський конфлікт, на території Молдови перебувають одразу два російські військові контингенти – Оперативна група російських військ РФ в Придністровському регіоні Республіки Молдова (колишня 14 Гвардійська армія ЗС СРСР та ЗС РФ)та Миротворча місія в Придністров’ї. І Мая Санду має намір прибрати росіян з молдовської території, при цьому все одно хотіла б зберегти дружні відносини з Москвою.

«Перебування цих військ відбувається всупереч Кишиневу та всупереч бажанню і позиції громадян республіки Молдова. Російська Федерація взяла на себе зобов'язання, ще в 1999 році на саміті ОБСЄ в Стамбулі, вивести ці війська. На жаль згодом цього не сталося. У тому, що стосується миротворців, то є наміри змінити миротворчу місію з військової на цивільну місію», – заявив у коментарі Крим.Реалії заступник голови парламенту Республіки Молдова Міхай Попшой.

«Які проблеми не існували б між Молдовою і Росією, між Україною і Росією, все одно мудрі політики цих країн повинні прагнути до нормальних міждержавних відносин. І я тут ніякого шпагату не бачу», – висловив свою точку зору виконавчий директор Гельсінської Асамблеї громадян (HCA) Олексій Тулбурі.

За словами заступника голови парламенту Республіки Молдова, попри відновлення українсько-молдовських відносин, піднімати питання Криму та Придністров'я в одному ключі поки навряд чи вийде. А от на Молдовську підтримку Україна все ж може розраховувати. Українська ж сторона також сподівається на перезавантаження відносин з Молдовою. Очікується, що один з перших візитів Майї Санду як президента буде до України, на початку наступного року.