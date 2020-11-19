(Рубрика «Точка зору»)

Другий тур виборів президента Республіки Молдова, що відбувся в неділю, приніс переконливу перемогу колишній голові уряду цієї країни, кандидатові від проєвропейських сил Маї Санду. Її конкурентові, чинному президентові Молдови Ігорю Додонові, довелося відступити й відмовитися від сподівань переобратися на другий термін. Можливо, колишній президент, відомий тісними зв’язками з Кремлем, іще продовжить брати участь у політичному житті Молдови. Але вже не з резиденції голови держави.

В історію Республіки Молдова Ігор Додон увійде як єдиний президент цієї країни, який ніколи не спілкувався з чинним президентом України. Його попередники Мірча Снєгур, Петро Лучинський, Володимир Воронін і Ніколає Тімофті, думаю, навіть і припустити не могли, що так узагалі буває. Обрана президент Молдови Мая Санду, поза всяким сумнівом, буде бажаним гостем у Києві. А ось Додона, впевнений, в Україні бачити не хотіли. Навіть його коротка телефонна розмова з Володимиром Зеленським після обрання останнього президентом України спричинила справжній політичний скандал і змусила команду Зеленського відмовитися від будь-яких контактів із Додоном.

Після слів про те, що Крим належить Російській Федерації, українські двері перед президентом Додоном зачинилися назавжди

А сталося все через Крим. Вірніше, через визнання російської належності цього українського півострова, зробленого Додоном під час передвиборчої кампанії. Не знаю, чи розумів Додон, до яких наслідків призведе ця заява ‒ але, можливо, тоді йому було важливіше отримати підтримку Москви, ніж думати про національні інтереси країни, президентом якої він захотів стати. Але після слів про те, що Крим належить Російській Федерації, українські двері перед президентом Додоном зачинилися назавжди. Тепер це слово можна вжити з повною упевненістю.

Тодішній президент України Петро Порошенко оголосив про готовність до діалогу з молдовським колегою в разі, якщо той повідомить про підтримку територіальної цілісності країни ‒ разом із Кримом. Але Додон, хоча й говорив про територіальну цілісність України, про Крим ніколи не згадував. Що, власне, робило неможливим відрізнити його позицію від позиції «старшого товариша», президента Росії Володимира Путіна. Той теж не сумнівається в територіальній цілісності України, ось тільки Крим вважає російським.

Парадокс ситуації в тому, що одночасно президент Молдови наполягав на тому, що фактично окуповане Росією Придністров’я є невід’ємною частиною території його країни ‒ і мав повну підтримку України в цьому питанні. І Додона, схоже, не турбувало, що у визнанні Придністров’я молдовським, а Криму російським немає не те що політичної, а взагалі ніякої логіки, адже обидві території окуповані одним і тим же агресором. Не турбувало й те, що своєю заявою він фактично зраджує союзника своєї країни, який завжди визнавав територіальну цілісність Молдови і в останні роки чимало зробив для її реального відновлення.

І ця відсутність логіки, думаю, поряд із визнанням «російського» статусу Криму і бойкотом із боку Києва, теж залишиться важливою політичною характеристикою колишнього президентства Ігоря Додона.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії

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