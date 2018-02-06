Додон: Україна може допомогти знайти компроміс у питанні Придністров’я

Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
Президент Молдови Ігор Додон вважає, що Україна може допомогти його країні знайти компроміс у питанні Придністров’я. Про це він заявив в ексклюзивному інтерв’ю молдовській службі Радіо Свобода.
«Київ – важливий партнер у форматі 5+2, який був дуже активним у цьому сенсі. Зрозуміло, від позиції України дуже багато залежатиме», – сказав Додон, але не став конкретизувати, в чому саме може полягати допомога Києва.
Він також визнав, що за час президентства ще не мав контактів зі своїм українським колегою, а на запитання про те, коли може відбутися зустріч із Порошенком, відповів «усьому свій час».
Відомий проросійськими поглядами Ігор Додон був обраний президентом Молдови в листопаді 2016 року. Під час теледебатів, ще в статусі кандидата, він заявив, що Крим належить Росії.
Переважно російськомовний регіон Придністров’я у 1992 році односторонньо проголосив «незалежність» від решти Молдови. Самопроголошеної «незалежності» Придністров’я не визнав ніхто у світі, хоча регіон має істотну підтримку Росії – політичну, економічну і військову.
Після нетривалої війни 1992 року, в якій загинуло близько 1200 людей, Кишинів остаточно втратив контроль над цим регіоном країни. В тій війні на боці сепаратистів узяли участь окремі бійці й цілі підрозділи й частини російської армії зі своїм озброєнням і бойовою технікою.
1992 року за двосторонньою російсько-молдовською угодою на адмінмежі між Придністров’ям і рештою Молдови була започаткована миротворча операція з участю російських і молдовських військ, а також збройних формувань.
Міжнародні переговори про врегулювання придністровської проблеми відбуваються у форматі 5+2 (Молдова, Придністров’я, Росія, Україна та ОБСЄ плюс спостерігачі від США та ЄС).
FACEBOOK КОМЕНТАРІ