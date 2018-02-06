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07 Лютий 2018, Київ 05:12
Відео

Додон: Україна може допомогти знайти компроміс у питанні Придністров’я (відео)

Додон: Україна може допомогти знайти компроміс у питанні Придністров’я (відео)
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Президент Молдови Ігор Додон вважає, що Україна може допомогти його країні знайти компроміс у питанні Придністров’я. Про це він заявив в ексклюзивному інтерв’ю молдовській службі Радіо Свобода. «Київ – важливий партнер у форматі 5+2, який був дуже активним у цьому сенсі. Зрозуміло, від позиції України дуже багато залежатиме», – сказав Додон, але не став конкретизувати, в чому саме може полягати допомога Києва. Він також визнав, що за час президентства ще не мав контактів зі своїм українським колегою, а на запитання про те, коли може відбутися зустріч із Порошенком, відповів «усьому свій час». (Відео Молдовської служби Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода)

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