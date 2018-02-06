Президент Молдови Ігор Додон вважає, що Україна може допомогти його країні знайти компроміс у питанні Придністров’я. Про це він заявив в ексклюзивному інтерв’ю молдовській службі Радіо Свобода. «Київ – важливий партнер у форматі 5+2, який був дуже активним у цьому сенсі. Зрозуміло, від позиції України дуже багато залежатиме», – сказав Додон, але не став конкретизувати, в чому саме може полягати допомога Києва. Він також визнав, що за час президентства ще не мав контактів зі своїм українським колегою, а на запитання про те, коли може відбутися зустріч із Порошенком, відповів «усьому свій час». (Відео Молдовської служби Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода)