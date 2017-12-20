Додон відмовився підписати закон про боротьбу з російською пропагандою

Президент Молдови Ігор Додон повідомив, що відмовився підписати ухвалений парламентом закон про боротьбу з російською пропагандою.

«Повторно вказую на антидемократичний характер цього закону, спрямованого на обмеження свободи слова і плюралізму думок. Цим законом відбувається грубе порушення конституційних прав більшості населення Республіки Молдова, громадян цієї країни. Близько 70 відсотків молдавських громадян вважають Російську Федерацію дружньою державою», – заявив Додон.

7 грудня парламент Молдови ухвалив закон про заборону трансляції й ретрансляції на території країни інформаційно-аналітичних, політичних і військових передач з країн, які не ратифікували Європейську конвенцію про транскордонному телебаченні, у тому числі з Росії.

Згідно з молдавським законодавством, якщо глава держави відмовляється підписувати закон, депутати парламенту можуть повторно провести голосування щодо документу й зобов’язати президента затвердити його.