Молдова не отримає цьогоріч допомоги ЄС через невиконання умов – Філіп

Кишинів не отримає у цьому році фінансової допомогу від Євросоюзу у розмірі 100 мільйонів євро, повідомив прем’єр-міністр Молдови Павел Філіп.

За словами Філіпа, якого цитує Reuters, Молдова не виконала необхідні умови для отримання грошового траншу ЄС. В уряді Молдови сподіваються, що країна виконає вимоги Євросоюзу і отримає обіцяне фінансування у 2018 році.

У червні Європейський союз погодився виплатити Молдові 60 мільйонів євро у вигляді позик і 40 мільйонів – у вигляді грантів у 2017-2018 роках. У відповідь на допомогу Молдова мала ухвалити нові заходи по боротьбі з відмиванням грошей, зберегти багатопартійну парламентську систему і активізувати правозахисну діяльність.

У Брюсселі основними умовами для отримання фінансування називають дотримання основних демократичних стандартів ЄС. На початку жовтня Європарламент відзначив високий рівень корупції у Молдові і погіршення ситуація у сфері прав людини і свободи слова.

Євросоюз хоче укласти з країною торговельну угоду за прикладом договору з Україною. Росія виступає проти такої угоди. Проросійськи налаштований президент Молдови Ігор Додон наполягає, що Євросоюз не дає обіцяних переваг.