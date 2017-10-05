Конституційний суд Молдови відкинув скаргу президента на уряд через участь військ у навчаннях НАТО

Конституційний суд Молдови відмовився 4 жовтня взяти до розгляду скаргу президента і верховного головнокомандувача Збройних сил Ігоря Додона на уряд країни за те, що той відправив військових на навчання НАТО до України всупереч його забороні.

Суд повідомив, що визнав необґрунтованою вимогу президента перевірити законність цього рішення уряду.

Конституційний суд нагадав президентові, що він є верховним головнокомандувачем лише в межах, визначених Конституцією і законодавством країни, але саме уряд відповідає за національну безпеку і оборону і організує заходи для підвищення обороноздатності держави і слідкує за дотриманням міжнародних угод країни у військовій галузі.

Суд також звернув увагу, що одна з таких міжнародних угод укладена між Молдовою і Україною, і участь військового контингенту Молдови в навчаннях Rapid Trident-2017 під егідою НАТО передбачена програмою співпраці між міністерствами оборони двох країн на 2017 рік.

Крім того, Конституційний суд також зауважив, що згода верховного головнокомандувача потрібна в разі, коли військові Молдови вирушають за кордон із своїм озброєнням і технікою, а на ці навчання вони їхали без зброї, тому згода президента не була потрібна.

Між президентом Молдови Ігорем Додоном, відомим своїми проросійськими й антизахідними поглядами, і прозахідними і проєвропейськими урядом і парламентом у вересні спалахнула нова напруженість, коли уряд країни всупереч прямо висловленій забороні президента ухвалив таки відправити молдовський контингент із 57 військовослужбовців на навчання під егідою НАТО поза межі країни, на Яворівський полігон в Україні. Додон у зв’язку з цим видав низку наказів про такі заборони, а також звернувся до Конституційного суду зі скаргою на дії уряду. Уряд, зі свого боку, заявив, що запропонує парламентові змінити закон про оборону з тим, щоб рішення про направлення військовослужбовців країни за кордон ухвалював не президент, а уряд і парламент.

Навчання з серії Rapid Trident, у яких Молдова досі незмінно брала участь від 1996 року, відбулися цього року на Яворівському полігоні у Львівській області в Україні з 7 до 23 вересня. В них узяли участь близько 1 тисяч 800 військовослужбовців із 14 країн – 11 членів НАТО і 3 країн-партнерів: України, Грузії і Молдови.

Уряд Молдови проєвропейський і прозахідний, але обраний наприкінці минулого року президент Ігор Додон, колишній голова Партії соціалістів, стоїть на проросійських позиціях і часто виступає всупереч позиції уряду і парламенту. Він, зокрема, виступав проти відкриття в Кишиневі офісу зв’язку НАТО. Додон також уже блокував на початку року участь військових Молдови в навчаннях у сусідній Румунії.