У Молдові уряд і президент ухвалили протилежні рішення про участь військових у навчаннях НАТО в Україні

У Молдові прозахідний уряд і президент, відомий проросійською позицією, ухвалили низку рішень протилежного змісту щодо участі військовослужбовців у навчаннях НАТО за межами держави, в Україні.

Після заяви президента і верховного головнокомандувача Збройних сил Ігоря Додона попереднього дня, у вівторок, що він відхиляє прохання уряду і не дозволяє цієї участі, Кабінет міністрів Молдови в середу ухвалив постанову все-таки спрямувати своїх військових на навчання. Як заявив прем’єр-міністр Павел Філіп, він не бачить ніяких аргументів, які виправдовували б президентську відмову.

У відповідь Додон заявив, що як голова держави вирішив зупинити чинність цієї постанови уряду як такої, що, на його думку, суперечить законодавству країни, до винесення остаточного рішення Конституційним судом Молдови.

Навчання з серії Rapid Trident, у яких Молдова досі незмінно брала участь від 1996 року, відбудуться цього року на Яворівському полігоні у Львівській області в Україні з 7 до 23 вересня. В них планувалася участь близько 1 тисяч 800 військовослужбовців із 14 країн – 11 членів НАТО і 3 країн-партнерів: України, Грузії і Молдови. Молдова планувала участь у них 57 своїх військовослужбовців.

Уряд Молдови проєвропейський і прозахідний, але обраний наприкінці минулого року президент Ігор Додон, колишній голова Партії соціалістів, стоїть на проросійських позиціях і часто виступає всупереч позиції уряду і парламенту. Він, зокрема, виступав проти відкриття в Кишиневі офісу зв’язку НАТО. Він також уже блокував на початку року участь військових Молдови в навчанні в сусідній Румунії.