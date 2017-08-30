У прокуратуру Молдови подали скаргу на президента зі звинуваченням у зраді

У Молдові Партія дії й солідарності заявляє, що подала скаргу до генеральної прокуратури зі звинуваченням президента Ігоря Додона у зраді і розпалюванні розбіжностей в інтересах Росії.

У заяві, опублікованій на сайті партії, вказано, що скаргу подали 29 серпня.

Проросійськи налаштованого Додона звинувачують у тому, що він діє всупереч інтересам Молдови, «відкрито просуваючи інтереси іншої держави – Росії».

Президент Молдови поки що не коментував скаргу.

Ігор Додон декларує бажання зближення Молдови з Росією. 3 квітня він підписав меморандум про співпрацю з Євразійським економічним союзом, що діє під егідою Москви.

Підписання меморандуму різко розкритикував прем’єр-міністр Молдови Павел Філіп, що стоїть на проєвропейських позиціях. За його словами, цей акт спрямований на підрив зусиль Молдови розвивати тісніші зв’язки з Європейським союзом.

У Молдові посада президента переважно церемонійна, з обмеженими повноваженнями, зовнішня політика є прерогативою уряду – нині проєвропейського.