Молдова відсвяткувала День незалежності із протестами пенсіонерів

Молдова відзначила в неділю 26-ту річницю проголошення незалежності республіки.

Президент Молдови Ігор Додон написав на своїй сторінці у Facebook: «За минулі 26 років Молдові довелося пройти через багато випробувань і зіткнутися з серйозними викликами, проте ми довели, що можемо зберегти державність нашої країни». «У Молдови є майбутнє!» – наголосив Додон.

Прем’єр-міністр Павел Філіпп, відкриваючи вранці 27 серпня святкові заходи на центральній площі в Кишиневі, заявив, що «європейське майбутнє Молдови є незворотним». За його словами, Молдова «здобула незалежність завдяки сміливості певних політиків».

«Можливо, за цей час було більше обіцянок, ніж результатів, більше бідності, ніж добробуту», – зауважив прем’єр, назвавши «небезпечними заклики до зміни зовнішньополітичного курсу Молдови».

Із нагоди святкування 26-річчя незалежності республіки в неділю відбулася ціла низка урочистих заходів. На центральній площі Кишинева протягом дня виступали артисти, оркестри та ансамблі Молдови.

Тим часом сотні пенсіонерів вийшли в неділю на ходу, організовану Союзом пенсіонерів у Молдові, протестувати проти корупції та низьких пенсій.

Завершилося свято в Кишиневі після опівночі салютом і лазерним шоу.