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28 Серпень 2017, Київ 01:39
Новини | Міжнародні

Молдова відсвяткувала День незалежності із протестами пенсіонерів

Кишинів, День належності Молдови 27 серпня 2017 року.

Молдова відзначила в неділю 26-ту річницю проголошення незалежності республіки.

Президент Молдови Ігор Додон написав на своїй сторінці у Facebook: «За минулі 26 років Молдові довелося пройти через багато випробувань і зіткнутися з серйозними викликами, проте ми довели, що можемо зберегти державність нашої країни». «У Молдови є майбутнє!» – наголосив Додон.

Прем’єр-міністр Павел Філіпп, відкриваючи вранці 27 серпня святкові заходи на центральній площі в Кишиневі, заявив, що «європейське майбутнє Молдови є незворотним». За його словами, Молдова «здобула незалежність завдяки сміливості певних політиків».

«Можливо, за цей час було більше обіцянок, ніж результатів, більше бідності, ніж добробуту», – зауважив прем’єр, назвавши «небезпечними заклики до зміни зовнішньополітичного курсу Молдови».

Із нагоди святкування 26-річчя незалежності республіки в неділю відбулася ціла низка урочистих заходів. На центральній площі Кишинева протягом дня виступали артисти, оркестри та ансамблі Молдови.

День незалежності Молдови. Пенсіонери вийшли на ходу проти корупції та низьких пенсій (відео)
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Тим часом сотні пенсіонерів вийшли в неділю на ходу, організовану Союзом пенсіонерів у Молдові, протестувати проти корупції та низьких пенсій.

Завершилося свято в Кишиневі після опівночі салютом і лазерним шоу.

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