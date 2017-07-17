Україна з Молдовою впровадили спільний прикордонно-митний контроль на Придністровській ділянці

В пункті пропуску через державний кордон «Кучурган» на Одещині митні й прикордонні служби України й Молдови почали спільно здійснювати прикордонний і митний контроль. Система запрацювала за участю президента України Петра Порошенка та прем’єр-міністра Молдови Павла Філіпа.

Під час зустрічі з прем’єром Молдови в міжнародному пункті пропуску «Кучурган» президент України Петро Порошенко заявив, що Україна й Молдова домовилися завершити демаркацію Придністровської ділянки українсько-молдовського кордону «в найкоротші терміни».

Як працюватиме спільний контроль

Рішення про пункти спільного прикордонно-митного контролю, і зокрема про перший на Придністровській ділянці, ухвалили у лютому 2017 року на зустрічі в Києві голів урядів України та Молдови.

У квітні в пункті пропуску «Кучурган», що на Одещині, з цього приводу зустрічались представники прикордонних та митних відомств України та Республіки Молдова.

Після кількамісячної технічної роботи спільний контроль в пункті «Кучурган-Первомайськ» нарешті запровадили.

Це буде обмін інформацією з представниками Державної прикордонної служби України

«Співробітники Прикордонної поліції (з 2012 року в Республіці Молдова контроль за державним кордоном здійснює Прикордонна поліція, підпорядкована Міністерству внутрішніх справ – ред.) на початковому етапі будуть здійснювати моніторинг перетину державного кордону громадянами, транспортними засобами. Звичайно, це буде обмін інформацією з представниками Державної прикордонної служби України», – пояснив речник Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України полковник Андрій Білобородченко.

Схема спільного контролю, запевняють прикордонники, дозволить покращити взаємодію між прикордонними та митними службами України та Молдови, сприятиме збільшенню товарообміну між двома країнами тощо.

Проект реалізовано за підтримки Європейського союзу. Контроль на кордоні буде здійснюватися спільно з Місією ЄС з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM).

Місія EUBAM підтримує українських прикордонників та митників в покращенні контролю кордону, згідно з найліпшими практиками ЄС

«Місія EUBAM підтримує українських прикордонників та митників в покращенні контролю кордону, згідно з найліпшими практиками ЄС. Ми спостерігаємо постійне покращення роботи прикордонників у провадженні принципів інтегрованого управління кордоном у сфері контролю кордону та слідчої діяльності», – зазначив Радіо Свобода начальник оперативного відділу Місії EUBAM Разван Будяну.

Обмін «люб’язностями»

У невизнаному Придністров’ї рішення України та Молдови про прикордонно-митний контроль назвали «провокацією, розрахованою на різкі відповідні дії». А російська Держдума звинуватила українську та молдовську сторони у блокаді Придністровського регіону – відповідну заяву депутати Держдуми Росії ухвалили 7 липня.

У свою чергу Міністерство закордонних справ України заявило, що заяву Держдуми Росії сприйняли «з подивом» і що звинувачення на адресу української та молдовської сторін, зокрема, у нібито блокаді Придністровського регіону, є безпідставними.

Зменшити ризики з боку Придністров’я

Із самопроголошеним Придністров’ям Україна сусідить на понад 450 кілометрах.

Придністров’я, значною мірою російськомовний сепаратистський регіон Молдови, ще в радянські часи, 1990 року, односторонньо проголосив «незалежність» від решти Молдови.

Після короткої війни 1992 року за підтримки базованих у регіоні російських військ Придністров’я остаточно вийшло з-під контролю Кишинева. Самопроголошеної «незалежності» Придністров’я не визнав ніхто у світі, але регіон має постійну й істотну підтримку Росії – економічну, політичну і військову.

Починаючи з 2014 року, Україна здійснила низку кроків щодо зменшення ризиків з боку Придністров’я. Зокрема, в новій редакції Воєнної доктрини, яку було затверджено в вересні 2015 року, йдеться про те, що російський контингент на території ПМР (експерти кажуть про наявність в ПМР – самопроголошеній Придністровській молдовській республіці на сході Молдови – близько 1,5 тисячі військовослужбовців Росії, власні Збройні сили республіки складають принаймні 4 тисяч людей – ред.) створює загрозу національній безпеці України, оскільки може бути використаний для дестабілізації ситуації на українському півдні.

Утім, експерти вважають, що, крім військових загроз з боку ПМР, необхідно зважати й на інші – соціально-політичні, екологічні, економічні тощо. Скажімо, через територію Придністров’я проходить залізниця, яка поєднує Україну з дунайськими портами (Рені, Ізмаїл – ред.), а перетік електроенергії в південні райони Одеської області забезпечує Молдовська ДРЕС, розташована на березі Кучурганського лиману в самопроголошеній ПМР.

Фактором ризику для економічної безпеки залишається контрабанда. Хоча в останні роки її обсяги зменшились, констатують в Державній прикордонній службі та Місії EUBAM.