Уряд Молдови анонсував участь Порошенка у відкритті спільного пункту пропуску «Кучурган»

Уряд Молдови анонсував участь президента України Петра Порошенка у відкритті спільного пункту пропуску «Кучурган – Первомайськ» на придністровській ділянці українсько-молдовського кордону в понеділок, 17 липня.

Із молдовського боку участь візьме прем’єр-міністр країни Павел Філіп, мовиться в повідомленні. Церемонія має початися о 14-й годині.

«Цей крок відбудеться в контексті виконання спільних домовленостей між Молдовою і Україною, в першу чергу міжурядової домовленості про організацію спільного контролю і міжвідомчого протоколу про це, які підписали обидві держави. Проект здійснюється за підтримки Європейського союзу за програмою Європейської політики сусідства і має на меті модернізувати інтегрований менеджмент кордону, він ґрунтується на європейських стандартах і найкращих практиках», – повідомила пресова служба уряду Молдови.

У програмі президента України на сайті голови держави наразі немає повідомлень про цей захід. Там на понеділок, 17 липня, анонсовано початок триденного державного візиту Петра Порошенка до Грузії.

Тим часом прес-служба Одеської обласної державної адміністрації, за повідомленнями агентств, анонсувала в неділю робочу поїздку Порошенка до цієї області на понеділок, 17 липня, без дальших подробиць.

Село Кучурган із однойменним пунктом пропуску через державний кордон із українського боку розташоване в Роздільнянському районі Одеської області і межує з Первомайськом у Молдові, в непідконтрольному Кишиневу сепаратистському регіоні Придністров’ї.

Відкриття там спільного українсько-молдовського пункту пропуску планували ще на 31 травня.

Сепаратистська влада Придністров’я, підтримувана Росією, а також сама Росія різко розкритикували плани відкриття таких спільних пунктів пропуску на придністровській ділянці українсько-молдовського кордону, назвавши їх «блокадою» регіону. Київ і Кишинів відкинули ці звинувачення, наголосивши, що новий режим лише сприятиме процедурі перевезення вантажів і проїздові людей і автотранспорту.

Придністров’я, значною мірою російськомовний сепаратистський регіон Молдови, ще в радянські часи, 1990 року, односторонньо проголосив «незалежність» від решти Молдови. Після короткої війни 1992 року за підтримки базованих у регіоні російських військ Придністров’я остаточно вийшло з-під контролю Кишинева. Самопроголошеної «незалежності» Придністров’я не визнав ніхто у світі, але регіон має постійну й істотну підтримку Росії – економічну, політичну і військову.