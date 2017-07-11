Україна висловила подив через заяву в Росії про «блокаду Придністров’я»

Міністерство закордонних справ України заявило, що з подивом сприйняло заяву Державної думи Росії, в якій минулого тижня стверджувалося про нібито блокаду сепаратистського регіону Молдови Придністров’я.

Ці звинувачення на адресу української і молдовської сторін безпідставні, наголошено в коментарі.

В МЗС нагадали, що насправді Придністровський регіон Молдови користується всіма перевагами режиму зони вільної торгівлі СНД і зони вільної торгівлі між Молдовою і Євросоюзом. Експорт виробленої у Придністров’ї продукції в Україну збільшився з 51 мільйона доларів США у 2015 році до 61 мільйона доларів США у 2016 році й продовжує зростати цього року, додали в Києві.

«Цілковите несприйняття викликає «занепокоєння» Держдуми через запровадження спільного контролю у пункті пропуску «Кучурган». Адже це рішення підтверджує дію правового поля Республіки Молдова на всій території країни. При цьому Росія постійно заявляє про свою повагу до суверенітету і територіальної цілісності Республіки Молдова у міжнародно визнаних кордонах», – мовиться в заяві МЗС.

Відтак у Києві закликали Москву «припинити деструктивні дії» у справі придністровського врегулювання, а також виконати свої зобов’язання ще з 1999 року вивести свої війська з Придністровського регіону Молдови.

Минулої п’ятниці, 7 липня, Державна дума Росії виступила з заявою, в якій закликала уряд Молдови і владу України «відмовитися від будь-яких спроб тиску на Придністров’я і дій на організацію його блокади», а також стверджувала про «безальтернативність миротворчої операції» в регіоні і відкидала заклики припинити її.

МЗС Молдови вже назвало цю заяву тенденційною і необґрунтованою. Як заявили в Кишиневі, «організація спільного українсько-молдовського контролю на придністровській ділянці кордону полегшить переміщення товарів і осіб, відновить експортно-імпортні операції з підакцизними товарами без застосування обмежень і заборон».

31 травня почав роботу спільний контрольно-пропускний пункт «Кучурган – Первомайськ» на молдовсько-українському кордоні, що межує з сепаратистським регіоном Придністров’я. З українського боку тут спільно працюють прикордонники і митники України, а також Молдови, які не мають доступу на фактично непідконтрольну Кишиневу територію сепаратистського регіону.

Фактична влада сепаратистського регіону Придністров’я назвала спільну роботу на КПП Молдови і України «блокадою». Офіційний Київ та Кишинів натомість заявили, що новий режим лише сприятиме процедурі перевезення вантажів і проїзду людей і автотранспорту.

Придністров’я після короткої війни проти Кишинева за підтримки базованих у регіоні російських військ вийшло з-під контролю влади Молдови і односторонньо проголосило 1992 року «незалежність», якої не визнав ніхто у світі. Регіон має широку підтримку Росії. Росія, всупереч своїм міжнародним зобов’язанням вивести свої війська з регіону до 2002 року, відмовляється зробити це. Частину цих військ Росія намагається легалізувати під приводом «миротворчості».