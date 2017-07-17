Порошенко: Україна готова «максимально сприяти» відновленню суверенітету Молдови

Україна готова сприяти відновленню територіальної цілісності й суверенітету Молдови, заявляє український президент Петро Порошенко.

«Ми, Україна, готові максимально сприяти відновленню територіальної цілісності, суверенітету Республіки Молдова і робити все для того, щоб відновити те, що 25 років тому було спровоковане і має такі тяжкі наслідки для сотень тисяч людей, які сьогодні мешкають у Придністров’ї», – заявив Порошенко 17 липня на Одещині під час запуску разом із прем’єр-міністром Молдови Павлом Філіпом спільного українсько-молдовського прикордонного контролю в пункті пропуску «Кучурган-Первомайськ».

Він також подякував уряду, прем’єр-міністру, парламенту Молдови за «тверду підтримку суверенітету, територіальної цілісності й незалежності України».

17 липня в пункті пропуску через державний кордон «Кучурган» на Одещині митні й прикордонні служби України й Молдови почали спільно здійснювати прикордонний і митний контроль.

За словами президента Порошенка, у спільних планах – відкриття автомобільного руху через міст Брониця-Унгурь, початок практичної реалізації проекту будівництва мосту Ямпіль-Касеуць та відновлення залізничного руху на ділянці Березине-Басарабяска.

Порошенко також додав, що Україна й Молдова домовилися завершити демаркацію Придністровської ділянки українсько-молдовського кордону «в найкоротші терміни».

Переважно російськомовний регіон Придністров’я оголосив про свою незалежність від Молдови в 1990 році. Нетривала війна велася між молдавськими військами і сепаратистами Придністров’я 1992-93 роках, тоді кілька сотень людей загинули з обох сторін.

У Придністров’ї в радянські часи базувалася 14-а армія СРСР, а потім Збройних сил Росії. Після війни Кишинів втратив контроль над цим регіоном. У тій війні на боці сепаратистів взяли участь окремі бійці й цілі підрозділи та частини російської армії зі своїм озброєнням і бойовою технікою. Самопроголошеної «незалежності» Придністров’я не визнав ніхто у світі.