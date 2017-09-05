Президент Молдови заблокував участь військових країни в навчаннях НАТО

Президент Молдови Ігор Додон, відомий своєю проросійською позицією, заблокував участь невеликого контингенту військових країни в майбутніх навчаннях НАТО в Україні.

«Не приймаю участі молдовських військовослужбовців у військових навчаннях поза межами країни», – написав він у фейсбуці.

При цьому він процитував допис свого радника і речника Іва Чебана, який оприлюднив листа до президента від Міністерства оборони Молдови з проханням дозволити цю участь і відповідь із президентської Вищої ради безпеки про те, що президент не схвалив цієї участі, і підготовку до неї треба скасувати.

Навчання з серії Rapid Trident, у яких Молдова досі брала участь від 1996 року, відбудуться цього року на Яворівському полігоні у Львівській області в Україні з 7 до 23 вересня. В них мають узяти участь близько 1 тисяч 800 військовослужбовців із майже півтора десятка країн, членів і партнерів НАТО. Молдова планувала участь у них 57 своїх військовослужбовців.

Уряд Молдови проєвропейський і прозахідний, але обраний наприкінці минулого року президент Ігор Додон, колишній голова Партії соціалістів, стоїть на проросійських позиціях і часто виступає всупереч позиції уряду і парламенту. Він, зокрема, виступав проти відкриття в Кишиневі офісу зв’язку НАТО. Він також уже блокував на початку року участь військових Молдови в навчанні в сусідній Румунії.

У Молдові зовнішньополітичні питання визначає уряд, президент має доволі обмежені повноваження. Але якраз до цих повноважень належить, зокрема, схвалення участі військових країни в навчаннях і операціях за кордоном.