Президент Молдови заявляє, що його владу намагаються захопити депутати й уряд

Президент Молдови Ігор Додон, відомий своїми проросійськими поглядами, звинуватив парламент і уряд країни у намаганні обмежити його владу як верховного головнокомандувача армії в інтересах іноземних сил. Він застеріг, що ці спроби можуть призвести до вуличних протестів.

13 вересня у Кишиневі Додон заявив, що парламент планує внести зміни до законодавства, щоб мати змогу відправити молдовські війська на військові навчання НАТО без згоди президента.

«Цього не буде, бо є президентська влада: подобається вам це чи ні. Ніколи не буде узурпації президентських повноважень в інтересах когось за кордоном. Люди вийдуть на вулиці», – сказав Додон.

«Якщо вам це не подобається, давайте проведемо референдум і побачимо, кому люди довіряють», – додав він, звертаючись до прозахідної урядової коаліції Молдови.

Прем’єр-міністр Молдови Павел Філіп 13 вересня повідомив, що парламент країни проведе спеціальне засідання, щоб подолати президентське вето, накладене на декілька раніше ухвалених парламентом законопроектів.

Раніше цього місяця уряд Молдови скасував розпорядження президента, щоб направити 57 молдовських солдатів до України на військові навчання під проводом НАТО.

Навчання з серії Rapid Trident, у яких Молдова досі незмінно брала участь від 1996 року, відбуваються цього року на Яворівському полігоні у Львівській області в Україні з 7 до 23 вересня. В них планується участь близько 1 тисяч 800 військовослужбовців із 14 країн – 11 членів НАТО і 3 країн-партнерів: України, Грузії і Молдови.

Уряд Молдови проєвропейський і прозахідний, але обраний наприкінці минулого року президент Ігор Додон, колишній голова Партії соціалістів, стоїть на проросійських позиціях і часто виступає всупереч позиції уряду і парламенту. Він, зокрема, виступав проти відкриття в Кишиневі офісу зв’язку НАТО. Додон також уже блокував на початку року участь військових Молдови в навчаннях у сусідній Румунії.