Президент Молдови закликав до відставки керівника Міноборони через участь військових у навчаннях НАТО попри його заборону

Президент Молдови Ігор Додон заявив, що вимагає відставки заступника міністра оборони країни, на нинішній час виконувача обов’язків міністра Ґеорґе Ґалбура через те, що військовослужбовці Національної армії країни беруть участь у міжнародних навчаннях НАТО в Україні, всупереч попередній заяві президента і верховного головнокомандувача Збройних сил Молдови про незгоду з такою участю.

Як написав Додон, відомий проросійською позицією, у фейсбуці, він як верховний головнокомандувач видав наказ, яким забороняє участь військовослужбовців Молдови в будь-яких діях поза межами країни – навчаннях, операціях, місіях, навчальних зборах, курсах тощо – без його попереднього схвалення.

Він також повідомив, що наказав почати службове розслідування у зв’язку з порушенням Збройними силами його попереднього наказу як верховного головнокомандувача, і заявив, що кваліфікує дії низки військових керівників як «серйозне дисциплінарне порушення і порушення військової присяги».

У дописі Додона також оприлюднений текст його наказу і листа до прем’єр-міністра Молдови з закликом ініціювати процедуру відставки віце-міністра оборони і згадане ним службове розслідування у Збройних силах.

У середу Міністерство оборони Молдови повідомило, що контингент Національної армії Молдови у складі 57 військовослужбовців бере участь у військових навчаннях НАТО Rapid Trident 2017, що відбуваються з 7 до 23 вересня в Міжнародному центрі миротворчості і безпеки в Яворові в Україні, – незважаючи на подвійну заборону з боку президента і головнокомандувача Ігоря Додона.

Раніше в середу Ігор Додон заявив у фейсбуці, що зупиняє чинність постанови уряду про спрямування військового контингенту на навчання як такої, що, на його думку, суперечить законодавству країни, до винесення остаточного рішення Конституційним судом Молдови. Але оглядачі звернули увагу, що на час пізнішої згаданої заяви Міноборони про участь у навчаннях документа про цю заборону до міністерства не надходило.

Уранці цього ж дня проєвропейський уряд Молдови ухвалив постанову про спрямування військових на навчання – всупереч попередній заяві президента і головнокомандувача Збройних сил, що він не дозволяє цієї участі. Як заявив прем’єр-міністр Павел Філіп, він не бачить ніяких аргументів, які виправдовували б президентську відмову.

Перед тим, у вівторок, Додон заявив, що відхиляє прохання Міністерства оборони про участь військових у навчаннях за межами країни.

Навчання з серії Rapid Trident, у яких Молдова досі незмінно брала участь від 1996 року, відбуваються цього року на Яворівському полігоні у Львівській області в Україні з 7 до 23 вересня. В них планується участь близько 1 тисяч 800 військовослужбовців із 14 країн – 11 членів НАТО і 3 країн-партнерів: України, Грузії і Молдови.

Уряд Молдови проєвропейський і прозахідний, але обраний наприкінці минулого року президент Ігор Додон, колишній голова Партії соціалістів, стоїть на проросійських позиціях і часто виступає всупереч позиції уряду і парламенту. Він, зокрема, виступав проти відкриття в Кишиневі офісу зв’язку НАТО. Він також уже блокував на початку року участь військових Молдови в навчаннях у сусідній Румунії.