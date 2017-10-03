У ЄС пообіцяли стежити за втіленням суперечливого закону про вибори в Молдові

Європейська комісія попередила, що буде уважно стежити за втіленням нового суперечливого закону про вибори в Молдові, ухваленого попри внутрішню і зовнішню критику.

Як сказав єврокомісар у справах гуманітарної допомоги Хрістос Стіліанідіс, у цьому законі не були взяті до уваги зауваження Венеційської комісії Ради Європи.

«Вплив нового закону на багатопартійну демократію залежатиме від того, як його будуть втілювати», – сказав він, виступаючи в Європейському парламенті у Страсбурзі на доручення верховного представника ЄС із закордонних справ Федеріки Моґеріні.

Він також нагадав, що Молдова має дотримуватися прав людини і верховенства права, щоб отримати у грудні перший транш мікрофінансової допомоги від Європейського союзу з пакету на загальну суму у 100 мільйонів євро.

Новий закон Молдови про вибори запроваджує мішану виборчу систему: половина депутатів парламенту має обиратися за партійними списками, решта в одномандатних округах. Його різко критикували і в самій країні, де відбулися масові демонстрації проти нього, і в ЄС і у США.

Критики вважають, що така система піде на користь двом найбільшим у парламенті партіям – головній нині владній проєвропейській і прозахідній Демократичній партії і проросійській, нині опозиційній Партії соціалістів. Вони вважають, що Демпартія пішла на запровадження такої системи, сподіваючись на кращий результат на парламентських виборах 2018 року посеред занепаду її популярності, а соціалісти підтримали її, очікуючи вигод для себе.

Прихильники закону стверджують, що зміна виборчої системи (нинішній парламент був обраний тільки за партійними списками) посилить підзвітність політиків.

Мікрофінансова допомога Євросоюзу Молдові, що складається з позики в 60 мільйонів євро і безвідшкодовного ґранту в 40 мільйонів євро, має на меті допомогти Молдові з короткотерміновими потребами фінансування і має доповнити програму позик Міжнародного валютного фонду, затверджену в листопаді 2016 року.

Надання коштів із цього пакету відклали у травні після того, як відразу кілька політичних груп у Європарламенті висловили занепокоєння щодо становища в Молдові з засобами інформації, верховенством права і вже згаданими змінами виборчої системи.

Від 2015 року в Молдові змінилося вже три уряди після скандалу зі зникненням суми в 1 мільярд доларів із банківської системи країни, що вштовхнув країну в політичну і економічну кризу.