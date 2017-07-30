У Молдові знову протестували проти змін до виборчої системи

У столиці Молдови Кишиневі кількасот людей вийшли на нову акцію протесту проти продовження суперечливої реформи виборчої системи, яку днями схвалив парламент країни.

Демонстранти з прапорами Молдови і Європейського союзу зібралися перед будівлею парламенту й вигукували: «Злодії! Геть диктатуру!»

Супротивники нової реформи влаштували вже кілька акцій протесту, відколи парламент схвалив закон про ці зміни в четвер, 27 липня.

Документ передбачає в разі набуття чинності, для чого ще лишається підпис президента, зокрема, зниження прохідного відсоткового бар’єра для коаліцій політичних сил, створення нових виборчих округів і вимогу до кандидатів декларувати свої статки.

Критики заявляють, що ці зміни вичавлять із парламенту менші партії і підуть на користь двом найпотужнішим політичним гравцям – нині владній проєвропейській Демократичній партії і нині опозиційній проросійській Соціалістичній. Крім того, критики наголошують, що перед ухваленням закону практично не було його громадського обговорення.

Лідер однієї з менших опозиційних партій «Платформа «Гідність і правда» Андрей Нестасе звинуватив демократів у змові з соціалістами і створенні «картелю» з метою позбутися політичної конкуренції в парламенті.

Критично висловилася щодо закону і Венеційська комісія Ради Європи – там заявили, що в разі ухвалення закону депутати, обрані в мажоритарних округах, можуть потрапити під тиск бізнесових інтересів.

Прихильники змін стверджують, що вони принесуть більше відкритості у виборчий процес і підвищать підзвітність політиків.

Минулого тижня, 20 липня, парламент Молдови ухвалив, а президент Ігор Додон уже через кілька годин підписав інший із законів про реформу виборчої системи, що, зокрема, запровадив мішану виборчу систему на зміну дотеперішній пропорційній. Закон передбачає обрання половини складу однопалатного парламенту за партійними списками і половини в одномандатних округах в один тур. За нього теж голосували разом владна Демократична і опозиційна Соціалістична партії.

Чергові парламентські вибори в Молдові мають відбутися наступного, 2018 року.