У Молдові сотні людей протестують проти суперечливого нового виборчого закону.

Учасники мітингу 17 вересня в Кишиневі тримають прапори Молдови і Європейського союзу.

Деякі з них засуджують президента Ігоря Додона, який дотримується проросійських позицій, за «продаж країни Москві».

Демонстрацію організували дві опозиційні партії: «Платформа гідності та правди», «Партія дії та солідарності».

Законопроект, який запровадив змішану виборчу систему, був схвалений законодавцями і був підписаний Додоном у липні, незважаючи на масові протести в Кишиневі та критику з боку ЄС та Сполучених Штатів. Нове законодавство передбачає, що половина депутатів буде обрана за партійними списками, а інша половина – в окремих виборчих округах.

Критики закону стверджують, що виборчі зміни сприятливі для двох найбільших політичних партій країни – правлячої прозахідної демократичної партії та опозиційних проросійських соціалістів. Вони кажуть, що Демократична партія ініціювала зміни, прагнучи досягти кращого результату на парламентських виборах 2018 року на тлі зниження популярності.

Проте, прихильники закону говорять, що ці зміни зроблять політиків більш відповідальними.