Європарламент схвалив 100 мільйонів євро допомоги Молдові

Європейський парламент підтримав надання Європейським союзом макрофінансової допомоги Молдові на суму у 100 мільйонів євро.

Ця допомога має складатися з позики на суму в 60 мільйонів євро і безоплатного ґранту на 40 мільйонів євро і надійти трьома траншами, починаючи з грудня.

Ця допомога є кризовим інструментом ЄС, що має на меті допомогти Молдові подолати короткотермінові потреби у фінансування. Вона також має доповнити програму Міжнародного валютного фонду, схвалену в листопаді 2016 року.

Рішення Європарламенту планували ухвалити ще у травні, але тоді його відклали: кілька політичних груп у Європарламенті висловили занепокоєння щодо становища з засобами інформації і верховенством права і щодо нещодавніх змін до виборчого законодавства в Молдові.

У червні щодо цього досягли компромісу, за яким Кишинів має дотримуватися демократичних норм, зокрема багатопартійної парламентської системи і верховенства права. Допомога буде також обумовлена дотриманням прав людини в Молдові. Європейська комісія буде мати право негайно припинити чи й скасувати надання Молдові будь-якого траншу чи й усієї цієї допомоги, якщо країна не буде виконувати цих вимог.