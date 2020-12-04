Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
04 грудня 2020, Київ 09:41
Новини | Міжнародні

Парламент Молдови схвалив у першому читанні закон про статус російської мови

Поліція охороняє вхід до парламенту Молдови, 3 грудня

Парламент Молдови схвалив у першому читанні законопроєкт про функціонування мов на території країни, що встановлює в тому числі спеціальний статус для російської мови, якою поруч із румунською широко послуговуються в в країні.

Законопроєкт, зокрема, передбачає, що державні службовці повинні будуть надавати інформацію і відповідати на запити громадян російською мовою. Поправки також зобов’яжуть дублювати російською інструкції для ліків.

Крім того, парламент у першому читанні ухвалив проєкт, який дозволяє трансляцію теле- і радіопрограм із третіх країн, які не суперечать положенням державної стратегії інформаційної безпеки.

У разі остаточного ухвалення закон дозволить транслювати в Молдові російські телеканали, трансляція яких була заборонена в 2018 році.

Мая Санду про переговори із Росією, корупцію у Молдові та проведення дострокових парламентських виборів (відео)
Embed
Мая Санду про переговори із Росією, корупцію у Молдові та проведення дострокових парламентських виборів (відео)

No media source currently available

0:00 0:03:23 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Законопроєкти ініційовані партією соціалістів, від якої обраний чинний президент країни Ігор Додон, повноваження якого завершуються. За ухвалення законопроєктів проголосувала мінімальна більшість – 51 зі 101 депутата. Проти виступила парламентська опозиція і обрана президентка Мая Санду.

Опозиція заявила, що оскаржить зміни в Конституційному суді.

У листопаді в Молдові пройшли президентські вибори, на них перемогла проєвропейськи налаштована Санду. Повноваження проросійського президента Додона закінчуються 23 грудня.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG