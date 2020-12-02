Обрана президентка Молдови виступила проти силового вирішення конфлікту в Придністров’ї

Обрана президентка Молдови Мая Санду виступила проти силового вирішення конфлікту в Придністров’ї. Про це вона заявила в інтерв’ю Радіо Свобода.

За словами Санду, врегулювання конфлікту треба і далі шукати у форматі Братиславського протоколу, «п’ять плюс два», і воно має бути політичним.

«Щодо придністровського врегулювання є важливі принципи, на яких ми наполягаємо. Перш за все, це дотримання суверенітету і територіальної цілісності нашої країни. Це знаходження рішення тільки мирними шляхами, дипломатичними методами», – заявила Санду.

У листопаді, після обрання, вона виступила за виведення російських військ із регіону. Речник Кремля, коментуючи пропозицію Санду, заявив, що це може дестабілізувати ситуацію.

Так звана «Придністровська Молдавська Республіка» – одна з кількох самопроголошених утворень, що виникли на території колишнього СРСР на початку 1990-х років.

Влада Молдови не контролює територію Придністров’я. Адміністрація в Тирасполі має підтримку Росії, проте незалежність Придністров’я Москвою не визнана.