Виведення російських військ «навряд чи допоможе врегулюванню» – Лавров про Придністров’я

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва вважає безвідповідальними заяви обраної президентки Молдови Маї Санду про необхідність вивести російських миротворців з Придністров’я. Про це очільник зовнішньополітичного відомства сказав 1 грудня в ефірі телеканалу «Россия 24»

«Мені важко судити, що саме мала на увазі пані Санду, коли заявляла про необхідність вивести російських миротворців, але те, що це навряд чи допоможе врегулюванню і навряд чи ми зможемо прийняти таку вимогу, досить безвідповідальну, прямо скажемо, це факт», – передає слова Лаврова російська інформагенція РБК.

Днем раніше пропозицію Санду прокоментував речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков. 30 листопада він заявив, що Москва вважає, що зміна статус-кво в Придністровському регіоні Молдови може призвести до «серйозної дестабілізації».

Обраний президент Молдови Мая Санду неодноразово висловлювалася за виведення російських військ із Придністров’я. 30 листопада в столиці Молдови Кишиневі Санду сказала, що має намір вести з Росією діалог із цього питання, зазначивши, що раніше Москва демонструвала «відкритість» для таких переговорів.

Санду наголосила, що в Придністров'ї розміщені дві групи російських військових. Одна з них зайнята охороною військових складів в селищі Колбасна. Санду наголосила, що ці військові перебувають там без будь-якої угоди з Молдовою і мають бути виведені разом із боєприпасами, які зберігаються на складах. Друга група – це російські військові, які входять до складу миротворчих сил. На думку Санду, ці сили можна було б замінити на цивільну місію ОБСЄ, оскільки загрози відновлення збройного конфлікту немає.

Мая Санду вступить на посаду президента Молдови в грудні. Під час виборчої кампанії вона утримувалася від прямої критики Росії і заявляла, що виступає за добрі відносини з Москвою, але не на шкоду співпраці з ЄС.

Так звана «Придністровська Молдавська Республіка» – одна з кількох самопроголошених утворень, що виникли на території колишнього СРСР на початку 1990-х років. Влада Молдови не контролює територію Придністров’я. Адміністрація в Тирасполі має підтримку Росії, проте незалежність Придністров’я Москвою не визнана.