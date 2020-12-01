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01 грудня 2020, Київ 22:07
Новини | Міжнародні

Виведення російських військ «навряд чи допоможе врегулюванню» – Лавров про Придністров’я

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва вважає безвідповідальними заяви обраної президентки Молдови Маї Санду про необхідність вивести російських миротворців з Придністров’я. Про це очільник зовнішньополітичного відомства сказав 1 грудня в ефірі телеканалу «Россия 24»

«Мені важко судити, що саме мала на увазі пані Санду, коли заявляла про необхідність вивести російських миротворців, але те, що це навряд чи допоможе врегулюванню і навряд чи ми зможемо прийняти таку вимогу, досить безвідповідальну, прямо скажемо, це факт», – передає слова Лаврова російська інформагенція РБК.

Днем раніше пропозицію Санду прокоментував речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков. 30 листопада він заявив, що Москва вважає, що зміна статус-кво в Придністровському регіоні Молдови може призвести до «серйозної дестабілізації».

Обраний президент Молдови Мая Санду неодноразово висловлювалася за виведення російських військ із Придністров’я. 30 листопада в столиці Молдови Кишиневі Санду сказала, що має намір вести з Росією діалог із цього питання, зазначивши, що раніше Москва демонструвала «відкритість» для таких переговорів.

Санду наголосила, що в Придністров'ї розміщені дві групи російських військових. Одна з них зайнята охороною військових складів в селищі Колбасна. Санду наголосила, що ці військові перебувають там без будь-якої угоди з Молдовою і мають бути виведені разом із боєприпасами, які зберігаються на складах. Друга група – це російські військові, які входять до складу миротворчих сил. На думку Санду, ці сили можна було б замінити на цивільну місію ОБСЄ, оскільки загрози відновлення збройного конфлікту немає.

Мая Санду вступить на посаду президента Молдови в грудні. Під час виборчої кампанії вона утримувалася від прямої критики Росії і заявляла, що виступає за добрі відносини з Москвою, але не на шкоду співпраці з ЄС.

Так звана «Придністровська Молдавська Республіка» – одна з кількох самопроголошених утворень, що виникли на території колишнього СРСР на початку 1990-х років. Влада Молдови не контролює територію Придністров’я. Адміністрація в Тирасполі має підтримку Росії, проте незалежність Придністров’я Москвою не визнана.

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