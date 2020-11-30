Речник Путіна відреагував на пропозицію Санду про виведення російських військ із Придністров’я

Москва вважає, що зміна статус-кво в Придністровському регіоні Молдови може призвести до «серйозної дестабілізації», заявив 30 листопада речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

При цьому Пєсков прямо не відкинув можливість обговорення подальшої долі російських військових.

Обраний президент Молдови Мая Санду неодноразово висловлювалася за виведення російських військ із Придністров’я. 30 листопада в столиці Молдови Кишиневі Санду сказала, що має намір вести з Росією діалог із цього питання, зазначивши, що раніше Москва демонструвала «відкритість» для таких переговорів.

Санду наголосила, що в Придністров'ї розміщені дві групи російських військових. Одна з них зайнята охоронної військових складів в селищі Колбасна. Санду наголосила, що ці військові перебувають там без будь-якої угоди з Молдовою і мають бути виведені разом із боєприпасами, які зберігаються на складах. Друга група – це російські військові, які входять до складу миротворчих сил. На думку Санду, ці сили можна було б замінити на цивільну місію ОБСЄ, оскільки загрози відновлення збройного конфлікту немає.

Мая Санду вступить на посаду президента Молдови в грудні. Під час виборчої кампанії вона утримувалася від прямої критики Росії і заявляла, що виступає за добрі відносини з Москвою, але не на шкоду співпраці з ЄС.

Так звана «Придністровська Молдавська Республіка» – одна з кількох самопроголошених утворень, що виникли на території колишнього СРСР на початку 1990-х років. Влада Молдови не контролює територію Придністров’я. Адміністрація в Тирасполі має підтримку Росії, проте незалежність Придністров’я Москвою не визнана.