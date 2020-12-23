Прем’єр Молдови оголосив про відставку для проведення дострокових виборів

Прем’єр-міністр Молдови Йон Кіку оголосив про відставку уряду з метою проведення дострокових парламентських виборів.

За словами Кіку, він зробив таке оголошення 23 грудня в присутності чинного президента Ігоря Додона і голови парламенту Зінаїди Гречаної.

«Це (вибори – ред.) мета, яку ми оголосили пріоритетом для повернення країни до нормального стану», – сказав Кіку.

Парламент мав обговорити питання недовіри уряду на своєму засіданні 23 грудня.

Раніше цього місяця близько 20 тисяч протестувальників вийшли на вулиці Кишинева з вимогою дострокових виборів після того, як депутати ухвалили законопроєкт про передачу контролю над розвідувальним агентством країни від президента до парламенту.

Цей крок сприйняли як спосіб посилити владу парламенту, де проросійські соціалісти, союзні Додону, перевершують кількість представників опозиції.

Відставка уряду відбувається за день до кінця президентського терміну Додона. Обрана президентом Мая Санду, яка перемогла Додона на виборах у листопаді, складе присягу 24 грудня.

Санду, колишня економістка Світового банку, пообіцяла під час своєї президентської кампанії боротися з корупцією в Молдові, одній із найбідніших країн Європи.

Після виборів вона закликала вивести російські війська з підтримуваного Москвою сепаратистського регіону Придністров’я, на що Кремль заявив, що це може призвести до «серйозної дестабілізації».