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11 січня 2021, Київ 11:17
Новини | Політика

УДО попередило про можливі обмеження руху в Києві через візит Маї Санду

Мая Санду прибуде до України 12 січня

У Києві 12 січня можливі «тимчасові незначні обмеження» руху транспорту у зв’язку з офіційним візитом в Україну президентки Молдови Маї Санду, повідомляє Управління державної охорони України.

«У столиці можливі незначні обмеження дорожнього руху на окремих ділянках центральної частини міста», – йдеться в повідомленні УДО у фейсбуці вранці 11 січня.

В УДО додали, що, відповідно до українського законодавства, головам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційним або робочим візитами, надається державна охорона.

15 листопада Мая Санду, колишня економістка Світового банку, яка виступає за тісніші відносини з Європейським союзом, перемогла в другому турі виборів президента Молдови. Санду набрала близько 57% голосів, а її опонент, проросійський чинний президент Ігор Додон – близько 43%.

Санду заявила, що вважає окупований Росією Крим українським і виступає за виведення російських військ з самопроголошеного Придністров’я.

Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба у листопаді повідомив, що МЗС працює над організацією візиту новообраної президентки Молдови Маї Санду до України. Пізніше стало відомо, що візит відбудеться 12 січня.

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