Як десантники могли відбити Крим у 2014?

Українські військові готували секретну десантну операцію, щоб відбити Крим під час анексії 2014 року. На півострів планували перекинути найбільш боєздатні підрозділи ВДВ. Коли операція стартувала, в Криму на планових військових навчаннях уже перебувала розвідрота 25 повітряно-десантної бригади ЗСУ. Планували також перекинути розвідників із Кіровоградського полку спеціального призначення та 79-ту аеромобільну бригаду з Миколаєва.