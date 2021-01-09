Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
09 січня 2021, Київ 16:20
Відео

Як десантники могли відбити Крим у 2014?

Як десантники могли відбити Крим у 2014?
Embed
Як десантники могли відбити Крим у 2014?

No media source currently available

0:00 0:29:12 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Українські військові готували секретну десантну операцію, щоб відбити Крим під час анексії 2014 року. На півострів планували перекинути найбільш боєздатні підрозділи ВДВ. Коли операція стартувала, в Криму на планових військових навчаннях уже перебувала розвідрота 25 повітряно-десантної бригади ЗСУ. Планували також перекинути розвідників із Кіровоградського полку спеціального призначення та 79-ту аеромобільну бригаду з Миколаєва.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG