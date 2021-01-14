У Прокуратурі АРК повідомили про готовність надавати матеріали для позовів проти Росії

У Прокуратурі АРК і Севастополя вказали на важливість ухвалення 14 січня проміжного рішення ЄСПЛ за позовом про порушення в окупованому Криму в справі України проти Росії. У відомстві зазначили, що готові продовжувати надавати матеріали для підготовки міждержавних позовів проти Росії.

«При підготовці міждержавного позову проти Росії використовувалися численні докази порушення прав людини в Криму, які зафіксовані в матеріалах кримінальних проваджень Прокуратури АРК. Прокуратура автономії й надалі готова надавати свої матеріали для підготовки міждержавних позовів», – йдеться в повідомленні відомства.

У прес-релізі ЄСПЛ, зокрема, йдеться, що в позові України «було достатньо доказів» за такими фактами порушення прав людини в Криму:

жорстоке поводження і незаконні затримання;

нав'язування російського громадянства жителям півострова;

переслідування і залякування релігійних лідерів, які не належать до РПЦ, проведення обшуків у церквах і мечетях, конфіскація їхньої власності;

припинення діяльності засобів масової інформації;

заборона проведення публічних зібрань і проявів підтримки, а також залякування і затримання організаторів демонстрацій;

примусове відчуження майна у цивільних осіб і приватних підприємств;

утиск української мови в школах і переслідування україномовних дітей у школі;

обмеження свободи пересування між Кримом і материковою Україною;

порушення щодо кримських татар.

При цьому суд вказав низку тверджень, що не були доведені. Зокрема, про випадки вбивства мирних громадян, про затримання і залякування іноземних журналістів у 2014 році. Також наголошується, що уряд України не представив доказів з приводу «націоналізації» майна українських військових.

Міністр юстиції України Денис Малюська назвав рішення ЄСПЛ «потужним юридичним ударом по міфології, яку використовує Росія в гібридній війні».

У Міністерстві юстиції Росії повідомили, що під час розгляду справи по суті їхня правова позиція, «як і раніше, базуватиметься на встановлених міжнародним правом критеріях, договорах і практиці міжнародних трибуналів».

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба назвав перемогою рішення Великої палати ЄСПЛ за позовом щодо Криму.

Раніше повідомлялося, що Київ очікує позитивного рішення за позовом до ЄСПЛ «Україна проти Росії» про порушення прав людини в окупованому Криму.

На розгляді Європейського суду з прав людини перебувають також чотири тисячі позовів громадян, пов’язаних із подіями в окупованому Росією Криму та на Донбасі.

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