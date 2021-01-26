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26 січня 2021, Київ 17:30
Донбас Реалії

Как Россия отрывала Донбасс. Топ-5 признаний

Учасники збройних формувань у Донецьку навесні 2014-го

(Друкуємо мовою оригіналу)

За семь лет войны на Донбассе накопился большой массив данных о российском участии в ней, но нечасто про иностранную интервенцию говорят сами ее участники. Ведь в официальной пропаганде для оккупированных территорий и в заявлениях на международных площадках Россия по-прежнему утверждает, что ее войск в Украине – нет. Недавно один из зачинателей «русской весны» дончанин Павел Губарев рассказал, что «беззубый безоружный протест» был подержан россиянами. Но он – не единственный, кто заявлял об этом. Радио Донбасс.Реалии собрало самые богатые по содержанию свидетельства наемников.

Без участия РФ акции протеста не переросли бы в войну – Губарев


О роли России в развязывании вооруженного конфликта на востоке Украины недавно рассказал один из организаторов сепаратистских митингов весны 2014-го Павел Губарев. В 2014 году он называл себя «народным губернатором». Вот что он заявил в интервью на youtube канале «РОЙ ТВ».

Павел Губарев в Донецке в марте 2014 года
Павел Губарев в Донецке в марте 2014 года
Именно Стрелков вытащил восстание из обычного безоружного, беззубого протеста
Павел Губарев

«Первым, и ничто ему не помешало, пришел Стрелков (Игорь Гиркин, гражданин России, участник захвата Крыма ). Без него дело загнулось бы. И в Донецке, и в Луганске. Загнулось бы так, как загнулось в Одессе и Харькове. Именно он вытащил восстание из обычного безоружного, беззубого протеста. Именно Стрелков спас этот протест от того, что его задушили бы», – рассказал Губарев.

Интересно то, как вообще речь зашла об организаторах вооруженного конфликта. Российский политик Максим Шевченко в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что в Украине весной 2014 года готовилась внутренняя социальная революция. А Стрелков своим появлением фактически сорвал внутренний конфликт и перевел все под контроль Москвы. Комментируя это заявление, Павел Губарев и заявил о роли Стрелкова в развязывании конфликта.

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«Русская весна» была бы подавлена в зародыше – Гиркин

А что сам упомянутый русский офицер Игорь Стрелков? Вот что он говорил о себе:

Если бы наш отряд не пришел на Донбасс, то «русская весна» была бы подавлена
Игорь Гиркин

«Если бы наш отряд не пришел на Донбасс и не стал ядром «русской весны», то без этого ядра «русская весна» была бы подавлена в зародыше. Не хватало именно ядра. Людей, которые готовы были бы действовать еще более решительно, чем действовали самые решительные донецкие активисты», – говорил Игорь Гиркин.

Достаточно много говорил Стрелков и о роли российских властей. Хоть комментировать непосредственное участие регулярных российских войск в агрессии он отказывался, но о других видах поддержки упоминал не единожды. Например, из его слов следует, что создание на Донбассе так называемых «армейских корпусов ЛНР и ДНР» происходило под контролем российских военных.

Игорь Гиркин
Игорь Гиркин

«В результате организационных мер, проведенных путинскими военными и людьми «фанерного маршала» (так стрелков называет министра обороны РФ Сергея Шойгу), корпуса сейчас вообще не боеспособны», – заявлял Гиркин.

В другом интервью, говоря о так называемых «армейских корпусах», Гиркин заявлял, что это – созданная Россией ширма, которая в случае наступления ВСУ должна какое-то время продержаться, пока не будут развернуты «основные силы» (напрямую о подразделениях российской армии Стрелков все же старается не говорить).

Поддержка военной техникой вначале шла безобразно, но потом ситуация резко изменилась к лучшему – Кургинян

Первые признания того, что Россия не только начала, но и всячески поддерживает вооруженный конфликт на востоке Украине, появились в открытых источниках еще летом 2014 года. В начале июля, после того, как незаконные вооруженные формирования оставили Славянск и Краматорск, в Донецк приехал российский политический деятель Сергей Кургинян. Он обвинял Стрелкова и его людей в сдаче Славянска. И на пресс-конференции в Донецке произошла перепалка между Кургиняном и боевиками. В итоге, прозвучали некоторые детали о поставках военной техники. Например, Кургинян признал, что поставки шли постоянно.

Военную технику поставляет российское гражданское общество
Сергей Кургинян

«Поддержку Россией военной техникой я в деталях не имею права обсуждать. Скажу лишь, что военную технику, которую, я буду настаивать, поставляет российское гражданское общество, а не власть, вначале шла безобразно. И вы получали очень плохие изделия. За последние 2-3 недели ситуация резко изменилась к лучшему», – заявлял Кургинян летом 2014 года в Донецке.

Сергей Кургинян и человек, который представился начальником штаба из Славянска. Донецк. Июль 2014 года
Сергей Кургинян и человек, который представился начальником штаба из Славянска. Донецк. Июль 2014 года

После этого один из членов незаконных вооруженных формирований, который назвал себя начальником штаба из Славянска, подтвердил, что поставки техники действительно в тот период улучшились.

«За последние 3 недели мы получили танков 30 или 40», – заявил он в перепалке с Кургиняном.

Российские генералы, российские полковники: они все решали – Сапожников

В 2015 году русская служба BBC опубликовала интервью с россиянином Дмитрием Сапожниковым, который командовал отделением спецназа формирования «ДНР». В этом интервью он рассказал и об участии кадровых подразделений российской армии, и о роли российских генералов в конфликте. Например, он завил, что в Дебальцевской операции решающий вклад внесли танковые подразделение российских войск. А практически все решения принимали российские генералы.

Естественно, всеми операциями руководят российские военные
Дмитрий Сапожников

«Естественно, всеми операциями, особенно такими крупномасштабными, как «котлы», руководят российские военные, российские генералы. Они создают планы совместно с нашими командирами. Мне часто приходилось находиться при штабе, приезжать, докладывать какую-то информацию. И координация происходит у них довольно просто. Они вместе все это придумывают, вместе создают, а мы выполняем», – рассказывал Сапожников в интервью BBC.

На просьбу назвать хоть какие-то имена Сапожников ответил: это ни к чему, так как вызовет шум в России.

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В Краснодоне стояла бригада тульской дивизии – Манас

Об участии кадровых военных в боевых действиях на Донбассе рассказал и бывший член незаконных вооруженных формирований – Манас. Он приехал на Донбасс в августе 2014 года из Киргизии. Но через какое-то время решил вернуться на родину. Там в 2015 году дал интервью Киргизской редакции Радио Свобода. Говорил о поставках военной техники, а также участии кадровых российских подразделений в обстрелах ВСУ.

В нужный момент россияне выезжают, поражают цели и потом возвращаются
Манас

«В Краснодоне сосредоточена одна бригада тульской дивизии. А в основном они в районах Ростовской области. И прямо на границе в самой Луганской области. В нужный момент выезжают, поражают цели и потом возвращаются», – рассказывал Манас.


При этом, даже сам Манас удивляется, что на российском телевидении постоянно заявляли: российских войск на Донбассе нет – это очень резонировало с тем, что он видел на самом деле.

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