Как Россия отрывала Донбасс. Топ-5 признаний

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За семь лет войны на Донбассе накопился большой массив данных о российском участии в ней, но нечасто про иностранную интервенцию говорят сами ее участники. Ведь в официальной пропаганде для оккупированных территорий и в заявлениях на международных площадках Россия по-прежнему утверждает, что ее войск в Украине – нет. Недавно один из зачинателей «русской весны» дончанин Павел Губарев рассказал, что «беззубый безоружный протест» был подержан россиянами. Но он – не единственный, кто заявлял об этом. Радио Донбасс.Реалии собрало самые богатые по содержанию свидетельства наемников.

Без участия РФ акции протеста не переросли бы в войну – Губарев



О роли России в развязывании вооруженного конфликта на востоке Украины недавно рассказал один из организаторов сепаратистских митингов весны 2014-го Павел Губарев. В 2014 году он называл себя «народным губернатором». Вот что он заявил в интервью на youtube канале «РОЙ ТВ».

Именно Стрелков вытащил восстание из обычного безоружного, беззубого протеста

«Первым, и ничто ему не помешало, пришел Стрелков (Игорь Гиркин, гражданин России, участник захвата Крыма ). Без него дело загнулось бы. И в Донецке, и в Луганске. Загнулось бы так, как загнулось в Одессе и Харькове. Именно он вытащил восстание из обычного безоружного, беззубого протеста. Именно Стрелков спас этот протест от того, что его задушили бы», – рассказал Губарев.



Интересно то, как вообще речь зашла об организаторах вооруженного конфликта. Российский политик Максим Шевченко в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что в Украине весной 2014 года готовилась внутренняя социальная революция. А Стрелков своим появлением фактически сорвал внутренний конфликт и перевел все под контроль Москвы. Комментируя это заявление, Павел Губарев и заявил о роли Стрелкова в развязывании конфликта.

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«Русская весна» была бы подавлена в зародыше – Гиркин



А что сам упомянутый русский офицер Игорь Стрелков? Вот что он говорил о себе:

Если бы наш отряд не пришел на Донбасс, то «русская весна» была бы подавлена

«Если бы наш отряд не пришел на Донбасс и не стал ядром «русской весны», то без этого ядра «русская весна» была бы подавлена в зародыше. Не хватало именно ядра. Людей, которые готовы были бы действовать еще более решительно, чем действовали самые решительные донецкие активисты», – говорил Игорь Гиркин.

Достаточно много говорил Стрелков и о роли российских властей. Хоть комментировать непосредственное участие регулярных российских войск в агрессии он отказывался, но о других видах поддержки упоминал не единожды. Например, из его слов следует, что создание на Донбассе так называемых «армейских корпусов ЛНР и ДНР» происходило под контролем российских военных.

«В результате организационных мер, проведенных путинскими военными и людьми «фанерного маршала» (так стрелков называет министра обороны РФ Сергея Шойгу), корпуса сейчас вообще не боеспособны», – заявлял Гиркин.



В другом интервью, говоря о так называемых «армейских корпусах», Гиркин заявлял, что это – созданная Россией ширма, которая в случае наступления ВСУ должна какое-то время продержаться, пока не будут развернуты «основные силы» (напрямую о подразделениях российской армии Стрелков все же старается не говорить).

Поддержка военной техникой вначале шла безобразно, но потом ситуация резко изменилась к лучшему – Кургинян



Первые признания того, что Россия не только начала, но и всячески поддерживает вооруженный конфликт на востоке Украине, появились в открытых источниках еще летом 2014 года. В начале июля, после того, как незаконные вооруженные формирования оставили Славянск и Краматорск, в Донецк приехал российский политический деятель Сергей Кургинян. Он обвинял Стрелкова и его людей в сдаче Славянска. И на пресс-конференции в Донецке произошла перепалка между Кургиняном и боевиками. В итоге, прозвучали некоторые детали о поставках военной техники. Например, Кургинян признал, что поставки шли постоянно.

Военную технику поставляет российское гражданское общество

«Поддержку Россией военной техникой я в деталях не имею права обсуждать. Скажу лишь, что военную технику, которую, я буду настаивать, поставляет российское гражданское общество, а не власть, вначале шла безобразно. И вы получали очень плохие изделия. За последние 2-3 недели ситуация резко изменилась к лучшему», – заявлял Кургинян летом 2014 года в Донецке.

После этого один из членов незаконных вооруженных формирований, который назвал себя начальником штаба из Славянска, подтвердил, что поставки техники действительно в тот период улучшились.



«За последние 3 недели мы получили танков 30 или 40», – заявил он в перепалке с Кургиняном.

Российские генералы, российские полковники: они все решали – Сапожников



В 2015 году русская служба BBC опубликовала интервью с россиянином Дмитрием Сапожниковым, который командовал отделением спецназа формирования «ДНР». В этом интервью он рассказал и об участии кадровых подразделений российской армии, и о роли российских генералов в конфликте. Например, он завил, что в Дебальцевской операции решающий вклад внесли танковые подразделение российских войск. А практически все решения принимали российские генералы.

Естественно, всеми операциями руководят российские военные

«Естественно, всеми операциями, особенно такими крупномасштабными, как «котлы», руководят российские военные, российские генералы. Они создают планы совместно с нашими командирами. Мне часто приходилось находиться при штабе, приезжать, докладывать какую-то информацию. И координация происходит у них довольно просто. Они вместе все это придумывают, вместе создают, а мы выполняем», – рассказывал Сапожников в интервью BBC.



На просьбу назвать хоть какие-то имена Сапожников ответил: это ни к чему, так как вызовет шум в России.

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В Краснодоне стояла бригада тульской дивизии – Манас



Об участии кадровых военных в боевых действиях на Донбассе рассказал и бывший член незаконных вооруженных формирований – Манас. Он приехал на Донбасс в августе 2014 года из Киргизии. Но через какое-то время решил вернуться на родину. Там в 2015 году дал интервью Киргизской редакции Радио Свобода. Говорил о поставках военной техники, а также участии кадровых российских подразделений в обстрелах ВСУ.

В нужный момент россияне выезжают, поражают цели и потом возвращаются

«В Краснодоне сосредоточена одна бригада тульской дивизии. А в основном они в районах Ростовской области. И прямо на границе в самой Луганской области. В нужный момент выезжают, поражают цели и потом возвращаются», – рассказывал Манас.



При этом, даже сам Манас удивляется, что на российском телевидении постоянно заявляли: российских войск на Донбассе нет – это очень резонировало с тем, что он видел на самом деле.

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